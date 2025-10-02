"Разберитесь с "бумажным тигром": Путин ответил на заявления Трампа и похвастался успехами в Украине

Российский президент прокомментировал заявление президента США, который, выступая перед военными, назвал его уже во второй раз "бумажным тигром" и заявил, что он воюет в Украине четвертый год, хотя должен был справиться за неделю.

"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так уверенно себя чувствуем, и при этом мы бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Самое главное быть уверенными в себе, а мы в себе уверены", — заявил Путин, выступая на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отреагировал на заявление Дональда Трампа

Путин заявил, что российская армия контролирует 2/3 Купянска, а также зашла в Покровск, Константиновку и Северск и "удерживает инициативу по всей линии фронта".

"Киевскому руководству лучше подумать о том, как договариваться", — заявил Путин.

По его словам, все страны НАТО сейчас воюют с Россией и сами уже это не скрывают.

"Мы воюем, да? Мы производим военную технику. А с нами-то воюют очень много стран. Все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают", — сказал Путин.

И при этом сообщил, что на стороне России воюют не только этнические русские. Так как, по его мнению, "русскими солдатами" являются все, кто "любит Россию и служит ей".

"Когда говорю русские, я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано "русский" в паспорте. Напомню в этой связи слова Петра I. Петр I сказал: "Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей", — сообщил Путин.

Он также упомянул Майкла Глосса, сына топ-чиновницы ЦРУ США, который воевал против Украины. И заявил, что он хоть и был американцем, но был "русским солдатом".

Говоря о США, россиянин также отметил, что переименование Минобороны США в "министерство войны" звучит агрессивно.

"Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно", — сообщил Путин.

Напомним, выступая на Валдае, российский президент заявил, что Северная Корея пыталась остановить войну в Украине, как и "друзья в исламском мире".

Также Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО.