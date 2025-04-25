Разозлился на США и уехал в Москву: на войне в Украине погиб сын чиновницы ЦРУ

На войне в Украине погиб сын заместительницы руководителя одного из отделов ЦРУ Майкл Глосс. У него был подписан контракт с российской армией.

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Об этом сегодня, 25 апреля, написало российское издание "Важные истории".

Согласно информации издания, Майкл Глосс погиб еще в апреле 2024-го, во время наступления российских оккупантов на Бахмутском направлении. Однако похоронили его только в декабре прошлого года, причем в официальном некрологе причины его смерти не упоминали.

Как выяснилось, Майкл Глосс был сыном заместительницы директора по цифровым инновациям в Центральном разведывательном управлении США Джулианн Глосс. Его отец, Ларри Глосс, — ветеран американских ВМС, он участвовал в операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе в начале 1990-х.

Родные вспоминают, что Майкл с самого детства отличался "обостренным чувством справедливости" и мечтал, "чтобы мир стал лучшим местом". В студенческие времена он был участником различных акций протеста — в частности, экоактивистских. В конце концов Майкл Глосс бросил учебу в колледже и отправился "путешествовать по миру".

В своих соцсетях Майкл Глосс писал, что "очень зол на США", и что "насилие является неотъемлемой частью политики Америки". В апреле 2022 года он выкладывал видео того, как горит флаг США.

В августе 2023-го Глосс сообщил, что попал в Россию, и показал селфи в российском Владикавказе. Оттуда он перебрался в Москву — в частности, есть фото, где Глосс позирует на Красной площади с арабским платком на голове.

Затем американец планировал поехать в одну из стран ЕС, — когда у него закончится российская виза. Вместо этого уже в начале сентября он попал в московский центр вербовки, о чем сохранилась соответствующая запись. В этом центре были и другие иностранцы, в частности граждане Непала и Китая.

В конце концов Глосса приписали к 137-му рязанскому полку российских Воздушно-десантных войск. Родным Глосс сказал, что он остается в России "из-за работы" и будет собирать деньги на путешествие по Африке. Кстати, тогда Майкл Глосс уже довольно активно пользовался российскими соцсетями ВКонтакте и Одноклассники и был членом пропагандистских интернет-сообществ вроде "Мы из СССР".

Последний раз Глосс воспользовался месенджером Telegram в марте 2024-го, а вскоре 137-й полк начал наступление на украинские позиции.

Ранее стало известно, что Россия вербует граждан Китая в ряды своей армии через рекламные видео, которые распространяет в китайских социальных сетях. В частности, в этих роликах китайцам предлагают выплаты до 200 000 юаней (примерно 1 133 000 грн) и социальные льготы. Стоит заметить, что обычно правительство КНР жестко цензурирует соцсети, но на подобные объявления почти не обращает внимания.