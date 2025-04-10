27 тысяч долларов за контракт: россияне вербуют китайцев для войны в Украине рекламными видео, — СМИ

Россия вербует граждан Китая в свои вооруженные силы через рекламные видео, которые распространяет в китайских социальных сетях. В них китайцам предлагают выплаты до 200 000 юаней (около 1 133 000 грн) и социальные льготы. Между тем китайское правительство, которое обычно подвергает соцсети строгой цензуре, месяцами не обращает внимания на такие объявления.

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Об этом пишет The Guardian.

Журналисты отмечают, что некоторые из роликов демонстрируют "жесткость" российских военнослужащих, другие похожи на рекламу рабочего отпуска, но они все продают преимущества для китайских граждан в решении стать наемником в армии. В видео китайцам предлагают выплату от 60 000 до 200 000 юаней (ориентировочно от 340 000 до 1 133 000 грн по актуальному курсу) за подписание контракта и месячную зарплату в размере 18 000 юаней (около 102 000 грн).

Одно из объявлений о наборе российских солдат-контрактников с зарплатой 204 000 рублей в месяц (ориентировочно 61 200 грн) было распространено в китайских соцсетях в мае 2023 года. Его посмотрели сотни тысяч пользователей на разных платформах. Ролик демонстрирует россиян, которые оставляют свою работу, чтобы принять участие в войне.

"Ты же мужик. Будь им. Служи по контракту!", — звучит призыв в видео, к которому добавлены китайские субтитры.

В другом ролике, по словам журналистов, якобы уже завербованный китаец рассказывает о своем решении поехать на войну после Нового года "из-за длительного конфликта между Россией и Украиной" и показывает скриншоты с инструкцией, как присоединиться к ВС РФ.

В еще одном видео российская инфлюенсерка на китайском языке рекламирует своим более 300 000 подписчиков финансовые преимущества вступления в российскую армию и социальные льготы, которые получат контрактники.

Журналисты отмечают, что в комментариях были сообщения китайцев о том, что они намерены подписать контракт. Некоторые из комментаторов спрашивали, не будет ли препятствием незнание русского языка.

"Есть ли команда в Шаньси? Рассчитывайте на меня. У меня готов паспорт и я могу уехать в любое время", — сказал один из пользователей.

По словам авторов материала, многие из подписчиков отмечали, что российская армия предлагает более высокие зарплаты, чем они зарабатывают в Китае. В то же время были и комментарии о том, что люди подписываются на участие в российско-украинской войне как "пушечное мясо".

Соцсети в КНР строго отслеживаются и контролируются властями. То, что несмотря на жесткую цензуру в стране объявления от ВС РФ распространяются и остаются в китайском интернете месяцами, говорит о том, что правительство в лучшем случае не предпринимает усилий для решения этой проблемы, отмечают журналисты.

Китайцы в плену ВСУ: что известно

О том, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне ВС РФ в Донецкой области, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 апреля.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига завил, что поверенного в делах Китая вызвали в ведомство, чтобы услышать от него разъяснения по этому инциденту.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс прокомментировала захват китайских солдат в плен ВСУ и сказала, что Китай является "крупным спонсором России" в войне против Украины.

Спикер МИД Китая Лин Цзянь 9 апреля говорил, что дипломаты проверяют информацию о взятии в плен граждан КНР украинскими бойцами, и подчеркивал, что правительство просит китайцев "держаться подальше от вооруженных конфликтов".

Владимир Зеленский на закрытой пресс-конференции 9 апреля сказал, что против Украины в составе ВС РФ воюют по меньшей мере 155 китайцев и рассказал, что россияне вербуют их через соцсети. Также он назвал имена двух пленных граждан КНР: Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.

Также в Telegram-канале президента 9 апреля появилось видео допроса китайских солдат Службой безопасности Украины. Один из пленных признался, что украинские бойцы спасли его жизнь.

Спикер китайского Министерства иностранных дел Лин Цзянь на брифинге 10 апреля сказал, что Пекину неизвестно о китайских гражданах, которые воюют в составе ВС РФ против Украины.