27 тисяч доларів за контракт: росіяни вербують китайців для війни в Україні рекламними відео, — ЗМІ

Росія вербує громадян Китаю до своїх збройних сил через рекламні відео, які поширює в китайських соціальних мережах. У них китайцям пропонують виплати до 200 000 юанів (близько 1 133 000 грн) і соціальні пільги. Тим часом китайський уряд, який зазвичай піддає соцмережі суворій цензурі, місяцями не звертає уваги на такі оголошення.

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Про це пише The Guardian.

Журналісти зазначають, що деякі з роликів демонструють "жорсткість" російських військовослужбовців, інші схожі на рекламу робочої відпустки, але вони всі продають переваги для китайських громадян у рішенні стати найманцем в армії. У відео китайцям пропонують виплату від 60 000 до 200 000 юанів (орієнтовно від 340 000 до 1 133 000 грн за актуальним курсом) за підписання контракту та місячну зарплату в розмірі 18 000 юанів (близько 102 000 грн).

Одне з оголошень про набір російських солдатів-контрактників із зарплатою 204 000 рублів на місяць (орієнтовно 61 200 грн) було поширене в китайських соцмережах у травні 2023 року. Його переглянули сотні тисяч користувачів на різних платформах. Ролик демонструє росіян, які залишають свою роботу, щоб взяти участь у війні.

"Ти ж чоловік. Будь ним. Служи за контрактом!", — звучить заклик у відео, до якого додані китайські субтитри.

В іншому ролику, за словами журналістів, нібито вже завербований китаєць розповідає про своє рішення поїхати на війну після Нового року "через тривалий конфлікт між Росією та Україною" і показує скриншоти з інструкцією, як долучитися до ЗС РФ.

В іще одному відео російська інфлюенсерка китайською мовою рекламує своїм понад 300 000 підписникам фінансові переваги вступу до російської армії та соціальні пільги, які отримають контрактники.

Журналісти зазначають, що в коментарях були повідомлення китайців про те, що вони мають намір підписати контракт. Дехто з коментаторів запитував, чи не буде перешкодою незнання російської мови.

"Чи є команда в Шаньсі? Розраховуйте на мене. У мене готовий паспорт і я можу виїхати в будь-який час", — сказав один із користувачів.

За словами авторів матеріалу, багато хто з підписників зауважував, що російська армія пропонує вищі зарплати, ніж вони заробляють у Китаї. Водночас були й коментарі про те, що люди підписуються на участь у російсько-українській війні як "гарматне м'ясо".

Соцмережі в КНР суворо відстежуються та контролюються владою. Те, що попри жорстку цензуру в країні оголошення від ЗС РФ поширюються та лишаються в китайському інтернеті місяцями, говорить про те, що уряд у кращому разі не робить зусиль для розв'язання цієї проблеми, зазначають журналісти.

Китайці в полоні ЗСУ: що відомо

Про те, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці ЗС РФ у Донецькій області, президент України Володимир Зеленський повідомив 8 квітня.

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга завив, що повіреного у справах Китаю викликали до відомства, щоб почути від нього роз'яснення щодо цього інциденту.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс прокоментувала захоплення китайських солдатів в полон ЗСУ і сказала, що Китай є "великим спонсором Росії" у війні проти України.

Речник МЗС Китаю Лін Цзянь 9 квітня говорив, що дипломати перевіряють інформацію щодо взяття в полон громадян КНР українськими бійцями, і наголошував, що уряд просить китайців "триматися якнайдалі від збройних конфліктів".

Володимир Зеленський на закритій пресконференції 9 квітня сказав, що проти України у складі ЗС РФ воюють щонайменше 155 китайців і розповів, що росіяни вербують їх через соцмережі. Також він назвав імена двох полонених громадян КНР: Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.

Також у Telegram-каналі президента 9 квітня з'явилося відео допиту китайських солдатів Службою безпеки України. Один із полонених зізнався, що українські бійці врятували його життя.

Речник китайського Міністерства зовнішніх справ Лін Цзянь на брифінгу 10 квітня сказав, що Пекіну невідомо про китайських громадян, які воюють у складі ЗС РФ проти України.