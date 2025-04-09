"Перевіряємо інформацію": в МЗС Китаю відреагували на взяття в полон громадян КНР в Україні

Голова МЗС Китаю Лін Цзянь прокоментував потрапляння в полон українських бійців громадян КНР в Донецькій області. За його словами, китайський уряд перевіряє інформацію у співпраці з українською стороною.

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Про це голова Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Лін Цзянь сказав під час брифінгу, пише 9 квітня NewsWeek.

На питання українського журналіста щодо того, чому громадяни КНР воюють за Росію та чи намагаються китайські дипломати зв'язатися з полоненими, Лін Цзянь відповів, що Китай перевіряє інформацію зі сторони Сі Цзіньпіна.

"Дозвольте підкреслити, що уряд Китаю завжди просить громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у них і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони", — сказав голова китайського МЗС.

Солдати з КНР в полоні ЗСУ: деталі

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня повідомив, що українські бійці взяли в полон двох солдатів з Китаю, які воювали за ЗС РФ. За словами президента, полонених китайців захопили в Донецькій області.

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що до відомства викликали повіреного у справах Китаю, щоб він дав пояснення щодо факту участі китайських солдатів у російсько-українській війні.

Командир відділення 24 ОШБр Станіслав Бунятов припустив, що солдати КНР опинилися в Україні невипадково та на Донеччині вони здобували бойовий досвід.