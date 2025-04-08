Китайські солдати воюють в армії РФ: повіреного у справах Китаю викликали в МЗС України

Міністерство закордонних справ України запитає у дипломата, яким чином у полон ЗСУ потрапили двоє військових із Китаю. Цей факт ставить під сумнів образ миротворця КНР.

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Про це повідомив у соцмережі Х глава міністерства Андрій Сибіга.

Україна рішуче засуджує участь громадян Китаю в повномасштабній війні Росії з Україною, причому на боці окупаційних сил.

"Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні в МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень", — розповів міністр.

Участь китайських солдатів у бойових діях у складі російської армії ставить під сумнів заявлену Китаєм позицію миру. Також підривається авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН, додав Сібіга.

Військові ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові взяли в полон китайських солдатів у Донецькій області. Обидва воювали у складі армії РФ.

Глава держави наголошує, що в лавах ЗС РФ воює значно більше громадян Китаю. Українські спецслужби зараз з'ясовують усі факти, полонені китайці наразі перебувають у СБУ.

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону взяли в полон 61-річного росіянина. Він ходив лісом у Сумській області близько півтори доби.

Бійцям 12-ї бригади спецпризначення "Азов" вдалося взяти в полон 20 російських солдатів на Торецькому напрямку в Донецькій області. Більшу частину окупантів знищили в полях.