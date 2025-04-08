Китайські солдати воюють в армії РФ: повіреного у справах Китаю викликали в МЗС України
Міністерство закордонних справ України запитає у дипломата, яким чином у полон ЗСУ потрапили двоє військових із Китаю. Цей факт ставить під сумнів образ миротворця КНР.
Про це повідомив у соцмережі Х глава міністерства Андрій Сибіга.
Україна рішуче засуджує участь громадян Китаю в повномасштабній війні Росії з Україною, причому на боці окупаційних сил.
"Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні в МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень", — розповів міністр.
Участь китайських солдатів у бойових діях у складі російської армії ставить під сумнів заявлену Китаєм позицію миру. Також підривається авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН, додав Сібіга.
Військові ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю: що відомо
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові взяли в полон китайських солдатів у Донецькій області. Обидва воювали у складі армії РФ.
Глава держави наголошує, що в лавах ЗС РФ воює значно більше громадян Китаю. Українські спецслужби зараз з'ясовують усі факти, полонені китайці наразі перебувають у СБУ.
Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону взяли в полон 61-річного росіянина. Він ходив лісом у Сумській області близько півтори доби.
Бійцям 12-ї бригади спецпризначення "Азов" вдалося взяти в полон 20 російських солдатів на Торецькому напрямку в Донецькій області. Більшу частину окупантів знищили в полях.