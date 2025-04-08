Солдати з Китаю воюють в Україні: ЗСУ взяли в полон двох громадян країни (відео)

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в лавах російської армії. Це сталося на території України, в Донецькій області.

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Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Як докази є документи, банківські картки та особисті дані полонених. За його даними, таких громадян Китаю в окупаційних підрозділах значно більше ніж двоє.

Наразі розвідка, СБУ та профільні підрозділи ЗСУ з'ясовують усі факти. Міністру закордонних справ України Андрію Сибігі доручено негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як там реагуватимуть на це.

"Залучення Росією прямо і побічно Китаю в цю війну в Європі — чіткий сигнал, що [президент РФ Володимир] Путін збирається робити будь-що, крім завершення війни", — зауважив глава держави.

Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Тривають слідчі та оперативні дії.

Варто зазначити, що під час скачування відео з Telegram у його назві вказано, що це — корейський солдат.

Нагадаємо, російські солдати скоюють злочини проти українських військових, не боячись стеження з дронів. Один із розстрілів зафіксував БПЛА ЗСУ біля села Новоіванівка Курської області.

Фокус також писав про створення в Україні центрів підтримки родичів військовополонених і зниклих безвісти. Фахівці розповідають їм, як уникнути шахрайських схем під час обмінів.