Солдаты из Китая воюют в Украине: ВСУ взяли в плен двух граждан страны (видео)

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в рядах российской армии. Это произошло на территории Украины, в Донецкой области.

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Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

В качестве доказательств имеются документы, банковские карты и личные данные пленных. По его данным, таких граждан Китая в оккупационных подразделениях значительно больше двух.

В настоящее время разведка, СБУ и профильніе подразделения ВСУ выясняют все факты. Министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге поручено немедленно связаться с Пекином и выяснить, как там будут реагировать на это.

"Привлечение Россией прямо и косвенно Китая в эту войну в Европе — четкий сигнал, что [президент РФ Владимир] Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны", — заметил глава государства.

Пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются следственные и оперативные действия.

Cтоит отметить, что при скачивании видео из Telegram в его названии указано, что это — корейский солдат.

Напомним, российские солдаты совершают преступления против украинских военных, не боясь слежки с дронов. Один из расстрелов зафиксировал БПЛА ВСУ возле села Новоивановка Курской области.

Фокус также писал о создании в Украине центров поддержки родственников военнопленных и пропавших без вести. Специалисты рассказывают им, как избежать мошеннических схем при обменах.