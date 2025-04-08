Солдаты из Китая воюют в Украине: ВСУ взяли в плен двух граждан страны (видео)
Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в рядах российской армии. Это произошло на территории Украины, в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
В качестве доказательств имеются документы, банковские карты и личные данные пленных. По его данным, таких граждан Китая в оккупационных подразделениях значительно больше двух.
В настоящее время разведка, СБУ и профильніе подразделения ВСУ выясняют все факты. Министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге поручено немедленно связаться с Пекином и выяснить, как там будут реагировать на это.
"Привлечение Россией прямо и косвенно Китая в эту войну в Европе — четкий сигнал, что [президент РФ Владимир] Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны", — заметил глава государства.
Пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются следственные и оперативные действия.
Cтоит отметить, что при скачивании видео из Telegram в его названии указано, что это — корейский солдат.
Напомним, российские солдаты совершают преступления против украинских военных, не боясь слежки с дронов. Один из расстрелов зафиксировал БПЛА ВСУ возле села Новоивановка Курской области.
Фокус также писал о создании в Украине центров поддержки родственников военнопленных и пропавших без вести. Специалисты рассказывают им, как избежать мошеннических схем при обменах.