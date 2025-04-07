ВС РФ намеренно расстреливают военнопленных на глазах дронов ВСУ, — NYT

Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации совершают преступления против украинских военных, не волнуясь, что их снимают дроны Сил обороны Украины. Украинские и международные правозащитники рассказывают о все большем количестве расстрелов и пыток, тем временем как Соединенные Штаты Америки выходят из следственных комиссий, написало издание The New York Times.

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О преступлениях РФ во время войны в Украине говорится в статье NYT.

Журналисты исследовали видео одного из расстрелов, зафиксированного украинским дроном. Истинность записи подтвердили аналитики проекта Center for Information Resilience, который расследует военные преступления. Событие произошло рядом с селом Новоивановка Курской области, и бойцы ВСУ, которые это видели на видео от БПЛА, чувствовали "ярость и сильное желание отомстить", написало медиа.

"Россия казнит военнопленных, не заботясь о том, кто смотрит. Съемки беспилотников позволяют Украине наблюдать, как разворачиваются военные преступления в реальном времени", — привели журналисты слова украинских военных.

Медиа поговорило с пятью операторами дронов ВСУ. Операторы сообщили о видео с поля боя, на которых россияне расстреливали пленных. Кроме того, подобными записями наполнен мессенджер Telegram, добавило NYT. Журналисты отметили, что военные ВС РФ и не думают прятать свои преступления, хоть Кремль и отрицает инциденты.

"Хотя российские официальные лица отрицают совершение военных преступлений в Украине, некоторые российские солдаты, кажется, настолько равнодушны к возможным последствиям, что опубликовали собственные видео убийства безоружных украинцев", — говорится в статье.

NYT перечислило несколько случаев расстрелов, которые исследовали и подтвердили международные следователи: 16 человек 30 сентября под Покровском, 9 человек 10 октября под Курском, 6 человек — в январе в Донецкой области. Глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белл только с августа 2024 года по видеозаписям задокументировала 91 жертву российских солдат.

"Это ужасно. И это лишь те случаи, которые мы оценили как достоверные и надежные", — привели журналисты слова Белл.

Украинский омбудсмен сообщил о 177 военнопленных украинцах, которых в течение трех лет войны расстреляли россияне, из них 109 — в 2024 году, написало NYT. Между тем в украинской OSINT-компании "Мольфар" добавили, что в течение первых месяцев 2025 года жертв стало больше. Как заявил руководитель компании Артем Старосека, погибло еще 25 украинских бойцов.

Преступления РФ — детали

Отметим, в январе 2025 года Фокус писал о преступлении РФ против украинских военных, которые попали в плен в Курской области. В медиа "Днепр Регион" опубликовали кадры из соцсетей и указали имя одной из жертв. Как написало медиа, на видео попали военные 82 бригады ВСУ.

В феврале издание The Financial Times сообщило, что установило личность одного из россиян, который участвовал в расстрелах украинских военнопленных. Согласно выводам расследователей, это боец 30 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ 32-летний Олег Яковлев.

Напоминаем, 28 января полиция Харьковской области сообщила о преступлении ВС РФ против гражданских, которые жили в украинском селе Двуречная.