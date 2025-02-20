Помогла запись: СМИ установили оккупанта, который расстреливал украинских военнопленных

В январе этого года на своем ютуб-канале россиянин обнародовал видео расстрела шестерых пленных украинских защитников, которое впоследствии удалил.

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Издание Financial Times установило личность российского оккупанта, который, вероятно, участвовал в казни украинских пленных. Речь идет о бойце 30 отдельной мотострелковой бригады РФ 32-летнем Олеге Яковлеве. Об этом говорится в материале издания.

Отмечается, что в январе этого года на своем ютуб-канале он обнародовал видео расстрела шестерых пленных украинских защитников, которое впоследствии удалил. На кадрах зафиксировано, как один военный РФ в маске приказывает безоружным бойцам Сил обороны пройти к куче бревен, где их расстреливают в спину с близкого расстояния.

На видео слышно, как оккупанты обращаются к мужчине в маске "Сара". Это же имя Яковлев использует в своем рэп-видео и в другом ролике, опубликованном на его ютуб-канале.

Военный преступник Олег Яковлев "Сара"

Для определения личности оккупанта было использовано аудифорензику и его голос сравнивали специалисты. Эксперты обнаружили "сильные элементы сходства" в звуке. Сам Яковлев отрицает свою причастность — он заявил, что российский военный на видео "убил этих людей не просто так".

Отмечается, что подразделение Яковлева причастно к многочисленным военным преступлениям в Украине, в частности к казням на поле боя. В июле прошлого года Путин наградил эту бригаду за "мужество и героизм".

Напомним, что ранее имя этого оккупанта уже называли расследователи "evocation.info". Они обнаружили, что главным исполнителем казни оказался российский наркоман, который называет себя верующим человеком, и которого ранее отдухопелили его же собратья за употребление наркотиков во время службы.

Также сообщалось, что экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович негативно высказался о шестерых бойцах ВСУ, которые попали в плен к ВС РФ и те их расстреляли.