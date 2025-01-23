Расследователи установили личность оккупанта, который расстрелял 6 бойцов ВСУ и рассказали новые подробности
Главным исполнителем казни оказался российский наркоман, который называет себя верующим человеком, и которого ранее отдухопелили его же собратья за употребление наркотиков во время службы.
Команда "evocation.info" нашла военного преступника, который расстрелял шестерых пленных бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале сообщества.
По словам расследователей, военное преступление было совершено в Донецкой области, но точная его дата пока неизвестна.
"Р*шисты пытались скрыть факт казни, перед расстрелом они ждали, когда от места преступления полетит дрон и заменили свое оружие на автоматы АК-47, вероятно трофейные. Съемка, скорее всего, велась для личного архива", — говорится в сообщении.
Расследователи отметили, что оккупанты, присутствующие на месте происшествия, постоянно обращались к владельцу телефона и главному исполнителю казни с позывным "Сара".
"Команде "evocation.info" удалось установить, что это солдат подразделения "Шторм" 30 ОМСБр ВС РФ Олег Яковлев. Ранее он уже фигурировал в новостях, когда сослуживцы избили его из-за употребления наркотиков", — рассказали в сообществе.
Расследователи также обнародовали полное досье на военного преступника Олега Яковлева и указали, куда ему можно прислать "привет".
Оккупант расстрелял пленных бойцов ВСУ: что о нем известно
Военный преступник Яковлев Олег Владимирович родился 16 июня 1992 года. Проживает по адресу: город Саратов, 7-й Увецкий проезд, дом 18.
"Судя по соцсетям Яковлева, это типичный р*шист, который, не сумев ничего достичь в жизни, решил пойти убивать других. В гражданской жизни Яковлев занимался откачкой выгребных ям, употреблением алкоголя и наркотиков. О своих наркоприключениях он даже сочиняет рэп", — пишет "evocation.info".
Яковлев разведен, имеет 2 дочерей. Его интеллектуальный уровень, по информации сообщества, желает лучшего. В одном из чатов для знакомств в Саратове он поделился интересно историей о красных трусах, с которыми он ходил в штурм. Судя по тому, как он это описывал, похоже, что с русским языком у него совсем туго.
"Яковлев считает себя верующим человеком, но это не помешало ему расстрелять безоружных людей. За все свои преступления он должен понести самое суровое наказание", — говорится в сообщении.
Напомним, что экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович негативно высказался о шестерых бойцах ВСУ, которые попали в плен к ВС РФ и те их расстреляли.
23 января сообщалось, что в Донецкой области российские оккупанты захватили в плен шестерых украинских защитников и расстреляли их выстрелом в спину.