Расследователи установили личность оккупанта, который расстрелял 6 бойцов ВСУ и рассказали новые подробности

Главным исполнителем казни оказался российский наркоман, который называет себя верующим человеком, и которого ранее отдухопелили его же собратья за употребление наркотиков во время службы.

Related video

Команда "evocation.info" нашла военного преступника, который расстрелял шестерых пленных бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале сообщества.

По словам расследователей, военное преступление было совершено в Донецкой области, но точная его дата пока неизвестна.

"Р*шисты пытались скрыть факт казни, перед расстрелом они ждали, когда от места преступления полетит дрон и заменили свое оружие на автоматы АК-47, вероятно трофейные. Съемка, скорее всего, велась для личного архива", — говорится в сообщении.

Расследователи отметили, что оккупанты, присутствующие на месте происшествия, постоянно обращались к владельцу телефона и главному исполнителю казни с позывным "Сара".

"Команде "evocation.info" удалось установить, что это солдат подразделения "Шторм" 30 ОМСБр ВС РФ Олег Яковлев. Ранее он уже фигурировал в новостях, когда сослуживцы избили его из-за употребления наркотиков", — рассказали в сообществе.

Расследователи также обнародовали полное досье на военного преступника Олега Яковлева и указали, куда ему можно прислать "привет".

Оккупант расстрелял пленных бойцов ВСУ: что о нем известно

Военный преступник Яковлев Олег Владимирович родился 16 июня 1992 года. Проживает по адресу: город Саратов, 7-й Увецкий проезд, дом 18.

"Судя по соцсетям Яковлева, это типичный р*шист, который, не сумев ничего достичь в жизни, решил пойти убивать других. В гражданской жизни Яковлев занимался откачкой выгребных ям, употреблением алкоголя и наркотиков. О своих наркоприключениях он даже сочиняет рэп", — пишет "evocation.info".

Яковлев разведен, имеет 2 дочерей. Его интеллектуальный уровень, по информации сообщества, желает лучшего. В одном из чатов для знакомств в Саратове он поделился интересно историей о красных трусах, с которыми он ходил в штурм. Судя по тому, как он это описывал, похоже, что с русским языком у него совсем туго.

"Яковлев считает себя верующим человеком, но это не помешало ему расстрелять безоружных людей. За все свои преступления он должен понести самое суровое наказание", — говорится в сообщении.

Напомним, что экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович негативно высказался о шестерых бойцах ВСУ, которые попали в плен к ВС РФ и те их расстреляли.

23 января сообщалось, что в Донецкой области российские оккупанты захватили в плен шестерых украинских защитников и расстреляли их выстрелом в спину.