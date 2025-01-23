Розслідувачі встановили особу окупанта, який розстріляв 6 бійців ЗСУ і розповіли нові подробиці

Головним виконавцем страти виявився російський наркоман, який називає себе віруючою людиною, і якого раніше віддухопелили його ж побратими за вживання наркотиків під час служби.

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Команда "evocation.info" знайшла військового злочинця, який розстріляв шістьох полонених бійців ЗСУ на Донецькому напрямі. Про це повідомили в телеграм-каналі спільноти.

За словами розслідувачів, воєнний злочин був скоєний на Донеччині, але точна його дата поки невідома.

"Р*шисти намагалися приховати факт страти, перед розстрілом вони чекали, коли від місця злочину полетить дрон і замінили свою зброю на автомати АК-47, ймовірно трофейні. Зйомка, швидше за все, велася для особистого архіву", — йдеться в повідомленні.

Розслідувачі зауважили, що окупанти, присутні на місці події, постійно зверталися до власника телефону та головного виконавця страти із позивним "Сара".

"Команді "evocation.info" вдалося встановити, що це солдат підрозділу "Шторм" 30 ОМСБр ЗС РФ Олег Яковлєв. Раніше він уже фігурував у новинах, коли товариші по службі побили його через вживання наркотиків", — розповіли в спільноті.

Розслідувачі також оприлюднили повне досьє на військового злочинця Олега Яковлєва і вказали, куди йому можна надіслати "привіт" .

Окупант розстріляв полонених бійців ЗСУ: що про нього відомо

Військовий злочинець Яковлєв Олег Володимирович народився 16 червня 1992 року. Проживає за адресою: місто Саратов, 7-й Увецький проїзд, будинок 18.

"Судячи з соцмереж Яковлєва, це типовий р*шист, який, не зумівши нічого досягти в житті, вирішив піти вбивати інших. У цивільному житті Яковлєв займався відкачуванням вигрібних ям, вживанням алкоголю та наркотиків. Про свої наркопригоди він навіть складає реп", — пише "evocation.info".

Яковлєв розлучений, має 2 доньок. Його інтелектуальний рівень, за інформацією спільноти, бажає найкращого. В одному з чатів для знайомств у Саратові він поділився цікаво історією про червоні труси, з якими він ходив у штурм. Зважаючи на те, як він це описував, схоже, що з російською мовою в нього зовсім сутужно.

"Яковлєв вважає себе віруючою людиною, але це не завадило йому розстріляти беззбройних людей. За всі свої злочини він повинен зазнати найсуворішого покарання", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович негативно висловився про шістьох бійців ЗСУ, які потрапили в полон до ЗС РФ і ті їх розстріляли.

23 січня повідомлялося, що на Донеччині російські окупанти захопили в полон шістьох українських захисників і розстріляли їх пострілом у спину.