Повзали на колінах і просили: Арестович збурив мережі висловлюваннями про розстріл РФ бійців ЗСУ

Політик вважає, що у таких випадках винні генерали і родини вбитих мають питати з них. Між тим, допис Арестовича в коментарях розкритикували навіть його палкі прихильники.

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Колишній радник Офісу президента України, блогер і пропагандист Олексій Арестович, який зараз ховається від мобілізації за кордоном, вчергове обурив мережу. Цього разу приводом для негативної реакції на адресу ексрадника ОП стали його висловлювання про розстріл росіянами полонених українських захисників. На думку Арестовича, перед смертю вони поводилися не так, як мали б. Про це він написав у своїх соцмережах.

"Ініціатор розстрілу — верескливий, істеричний росіянин з манерами провінційної шістки, таким у компанії, що поважає себе, — місце у параші. Другий виконавець — кволий задр*т із смиканими манерами наркомана. Наші – здорові мужики (крім одного – літнього, якому явно фізично важко), перед смертю повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть на розстріл один за одним", — написав він.

Арестович додав, що ці захисники могли б стати "нормальними бійцями" і "всю цю дрібну наволоч намазали б на сухар і з'їли", але як результат — вбиті росіянами, бо не мали підтримки, забезпечення і планування.

"Перед смертю ти повзеш на колінах, умовляючи уральського за*биша не стріляти. Пам'ятається, штопаний щур Гіві годував на камеру погонами українського підполковника, а лобкова воша Моторолла на вибір розстрілювала наших полонених. Можливо, це відео побачать діти розстріляних, там цілком пізнаються обличчя", — написав він.

Арестович додав, що за це мають відповідати генерали, а родини розстріляних бійців мають питати в них "А як ти, сука, довів мого чоловіка/батька/сина/онука до повзання на колінах перед уральським наркоманом?"

Допис Арестовича в коментарях розкритикували навіть його палкі прихильники:

А цікаво, чи повзав би Арестович на колінах? Або ж голими руками всіх переміг?

Легко судити по відео, сидячи в теплі та безпеці. А як би ти повівся, якби опинився на їхньому місці? Мерзота.

Нагадаємо, що у мережі з’явилося відео, на якому росіяни, ймовірно, розстріляли у спину шістьох українських військових, які потрапили в полон.

3 січня повідомлялося, що в Донецькій області біля села Времівка Волноваського району росіяни впритул розстріляли двох полонених бійців ЗСУ.