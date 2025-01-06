Розстріляли впритул: окупанти стратили двох полонених бійців ЗСУ на Донбасі

За даними слідства, окупанти вивели двох полонених українських військових з бліндажа під прицілом автоматів, а потім свідомо їх розстріляли всупереч нормам міжнародного права.

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Воєнний злочин ЗС РФ здійснили 3 січня в Донецькій області біля села Времівка Волноваського району. Окупанти після штурму українських укріплень впритул розстріляли двох полонених бійців ЗСУ, повідомляє 6 січня Донецька обласна прокуратура.

За даними пресслужби відомства, під час штурму укріплень ЗСУ біля села Времівка військовослужбовці ЗС РФ захопили позицію та взяли в полон двох українських бійців. Окупанти вивели їх із бліндажа, тримаючи на прицілі автоматів.

У прокуратурі зазначають, що окупанти свідомо пішли на порушення норм міжнародного гуманітарного права та розстріляли полонених впритул у голову.

"Окупанти вирішили впевнитись у загибелі воїнів та цинічно здійснили по них ще декілька пострілів", — розповіли в пресслужбі.

Окупанти впритул розстріляли двох полонених бійців ЗСУ під Времівкою

Слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочали невідкладні розшукові дії, щоб встановити обставини розстрілу та ідентифікувати причетних до нього осіб. Керівництво Донецької обласної прокуратури почало досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Прокурори наголосили, що вбивство військовополонених є тяжким міжнародним злочином і грубим порушенням Женевських конвенцій.

Нагадаємо, 4 січня пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ розповіла, як двоє українських штурмовиків взяли в полон 14 окупантів.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ 23 грудня опублікувала відеодокази злочинів військових РФ в Україні. На відео російський окупант віддає накази про розстріли та катування місцевих мешканців у селищі Невському Луганської області.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 10 грудня розповів, скількох українських військовополонених окупанти розстріляли за останній рік. За його словами, з початку 2024 року було відомо про щонайменше 109 страчених полонених бійців ЗСУ.

Пресслужба Офісу генерального прокурора 5 листопада 2024 року повідомляла, що окупанти стратили шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.