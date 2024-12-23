"Усіх розстрілюйте": Третя штурмова надала відеодокази злочинів військових РФ в Україні

У розпорядженні українських захисників опинився телефон одного з окупантів, на якому залишились відео, де російським військовим віддають накази вбивати та катувати місцевих мешканців.

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Третя окрема штурмова бригада оприлюднила докази воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в селищі Невському Луганської області, зокрема накази щодо розстрілу місцевих мешканців. Відео розслідування опубліковане на YouTube-каналі 3-ї ОШБр.

Розслідування 3-ї ОШБр

Як зазначили бійці Третьої штурмової, в їх розпорядженні опинився мобільний телефон одного з російських військовослужбовців, на якому залишились відзняті ним відео. На цих відео російський окупант Олег Рудаков з позивним "Рудік" віддає злочинні накази.

Зокрема, "Рудік" спілкувався з військовим із позивним "Юрист" та ставив йому завдання про розстріли та катування місцевого населення.

"Нехай місцевих в’яже, хто на машинах — усіх розстрілюйте… Треба всіх скрутити, зв’язати та катувати", — наказав "Рудік".

Крім того, бійці Третьої штурмової перехопили радіопереговори групи Рудакова, що заходила в селище Невське. У них прозвучав наказ "зачистити", тобто знищити місцевих мешканців населеного пункту.

"Хто мене чує, наказ: місцевих мешканців зачистити, зачистити, зачистити", — йдеться у перехопленні.

Розслідування 3-ї ОШБр встановило, що Рудаков раніше неодноразово був судимий, зокрема за крадіжку мобільного телефона.

Батьки російського окупанта підтримують вторгнення РФ на територію України. Батько Рудакова телефоном повідомив, що син припинив виходити на зв’язок приблизно три місяці тому після повторного відправлення до України.

Крім того, у військовій частині, де Рудаков стояв на обліку, повідомили, що з жовтня 2024 року він вважається зниклим безвісти.

Також Третя штурмова зафіксувала факти нелюдського ставлення в російській армії до своїх солдатів: вбивства як метод покарання військовослужбовців, що було озвучено у перехоплених радіопереговорах групи "Рудіка".

Бійці 3-ї ОШБр наголосили, що ці матеріали можуть бути використані як доказова база в міжнародному суді для притягнення російських військових до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, під Торецьком двоє бійців ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян, які прийшли їх штурмувати.

23 грудня також повідомлялося, що українські війська опинилися в повному оточенні в селі Макарівка неподалік від Великої Новосілки на Донеччині.