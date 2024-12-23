"Всех расстреливайте": Третья штурмовая предоставила видеодоказательства преступлений военных РФ в Украине

В распоряжении украинских защитников оказался телефон одного из оккупантов, на котором остались видео, где российским военным отдают приказы убивать и пытать местных жителей.

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Третья отдельная штурмовая бригада обнародовала доказательства военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в поселке Невском Луганской области, в частности приказы о расстреле местных жителей. Видео расследования опубликовано на YouTube-канале 3-й ОШБр.

Расследование 3-й ОШБр

Как отметили бойцы Третьей штурмовой, в их распоряжении оказался мобильный телефон одного из российских военнослужащих, на котором остались отснятые им видео. На этих видео российский оккупант Олег Рудаков с позывным "Рудик" отдает преступные приказы.

В частности, "Рудик" общался с военным с позывным "Юрист" и ставил ему задачи о расстрелах и пытках местного населения.

"Пусть местных вяжет, кто на машинах — всех расстреливайте... Надо всех скрутить, связать и пытать", — приказал "Рудик".

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой перехватили радиопереговоры группы Рудакова, заходившей в поселок Невское. В них прозвучал приказ "зачистить", то есть уничтожить местных жителей населенного пункта.

"Кто меня слышит, приказ: местных жителей зачистить, зачистить, зачистить", — говорится в перехвате.

Расследование 3-й ОШБр установило, что Рудаков ранее неоднократно был судим, в частности за кражу мобильного телефона.

Родители российского оккупанта поддерживают вторжение РФ на территорию Украины. Отец Рудакова по телефону сообщил, что сын прекратил выходить на связь около трех месяцев назад после повторной отправки в Украину.

Кроме того, в воинской части, где Рудаков стоял на учете, сообщили, что с октября 2024 года он считается пропавшим без вести.

Также Третья штурмовая зафиксировала факты бесчеловечного отношения в российской армии к своим солдатам: убийства как метод наказания военнослужащих, что было озвучено в перехваченных радиопереговорах группы "Рудика".

Бойцы 3-й ОШБр отметили, что эти материалы могут быть использованы как доказательная база в международном суде для привлечения российских военных к ответственности за военные преступления в Украине.

Напомним, под Торецком двое бойцов ВСУ взяли в плен пятерых россиян, которые пришли их штурмовать.

23 декабря также сообщалось, что украинские войска оказались в полном окружении в селе Макаровка недалеко от Великой Новоселки в Донецкой области.