"Своя Эпоха": Третья штурмовая выпустила альбом с топ-исполнителями Украины, детали

Команда 3 ОШБр ВСУ вместе с молодыми исполнителями и режиссерами создали альбом "Эпоха". С момента запуска проекта каждую композицию прослушали от 1,5 до 3 тысяч раз.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) ВСУ выпустила первый студийный альбом под названием "Эпоха". Альбом состоит из восьми композиций, которые украинским бойцам подарили исполнители и режиссеры. Бригада планирует начать в Украине культурный бум и приглашает на концерт в Киеве. О деталях нового альбома начальница отделения коммуникаций Третьей штурмовой бригады, лейтенантка ВСУ Кристина Бондаренко написала на странице Facebook.

Бондаренко объяснила, что альбом как идея культурного бума нужна украинцам для "переосмысления времен". Военная напомнила, что в прошлом были периоды такого переосмысления. Одно такое переосмысление произошло после войны во Вьетнаме. Второе касается "Потерянного поколения" (Lost Generation, писатели, которые творили между Первой и Второй мировыми войнами). В связи с этим 3 ОШБр выпустила альбом "Эпоха", песни в котором — это донаты от молодых исполнителей, говорится в заметке. Кроме того, восемь режиссеров сняли клипы, и вышел "уникальный альбом коллаборация".

Исполнители, которые присоединились к "Эпохе" — это Хейтспич (песня "Аргумент"), ПРОКЛЯТЫЙ*** ("Спортивные воздушные работы"), PVNCH ("Малый"), "Два Два Девять" ("Окопная песня"), "ДК Энергетик" ("Правда истина"), Renie Cares ("Дамоклов меч"), Zwyntar ("Золото и голубизна"), Пророки ("Новый день"). Композиции выложены на всех музыкальных платформах — адреса можно посмотреть по ссылке.

Кристина представила новый альбом и сообщила, что вскоре состоится концерт, где можно будет все композиции услышать вживую.

"Мы запускаем свою ЭПОХУ. Слушайте новые треки любимых артистов эпохи войны и обязательно приходите на концерт ЭПОХИ в Киеве, 7 декабря", — написала она.

На портале Youtube Music можно увидеть, что продолжительность композиций — 2-5 мин. Количество прослушиваний на данной платформе на момент публикации статьи — от 1,5 до 3 тыс.

Третья штурмовая бригада — какие песни альбома "Эпоха" Фото: Скриншот

Отметим, в январе 2024 года Фокус писал о рейтинге самых популярных бригад Сил обороны. Согласно инфографике портала "Армия Информ", созданного на основе аналитики словацкого википедиста, на первом месте — Третья штурмовая бригада. Об этом свидетельствует количество просмотров соответствующей страницы "Википедии" — 480 939 (на тот момент). На втором месте — 47 ОМБр "Магура" с почти таким же количеством просмотров. Другие бригады, попавшие в топ 10, имеют минимум вдвое меньшие показатели.

Напоминаем, 5 ноября бойцы 3 ОШБр рассказали и показали, как ВС РФ атакуют украинские позиции, применяя самокаты.