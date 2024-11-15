"Своя Епоха": Третя штурмова випустила альбом з топвиконавцями України, деталі

Команда 3 ОШБр ЗСУ разом з молодими виконавцями та режисерами створили альбом "Епоха". З моменту запуску проєкту кожну композицію прослухали від 1,5 до 3 тисяч разів.

Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) ЗСУ випустила перший студійний альбом під назвою "Епоха". Альбом складається з восьми композицій, які українським бійцям подарували виконавці і режисери. Бригада планує започаткувати в Україні культурний бум та запрошує на концерт у Києві. Про деталі нового альбому начальниця відділення комунікацій Третьої штурмової бригади, лейтенантка ЗСУ Христина Бондаренко написала на сторінці Facebook.

Бондаренко пояснила, що альбом як ідея культурного буму потрібна українцям для "переосмислення часів". Військова нагадала, що у минулому були періоди такого переосмислення. Одне таке переосмислення сталось після війни у В'єтнамі. Друге стосується "Втраченого покоління" (Lost Generation, письменники, які творили між Першою та Другою світовими війнами). У зв'язку з цим 3 ОШБр випустила альбом "Епоха", пісня в якому — це донати від молодих виконавців, ідеться у дописі. Крім того, вісім режисерів зняли кліпи, і вийшов "унікальний альбом колаборація".

Виконавці, які доклались до "Епохи" — це Хейтспіч (пісня "Аргумент"), ПРОКЛЯТИЙ*** ("Спортивні повітряні роботи"), PVNCH ("Малий"), "Два Два Дев'ять" ("Окопна пісня"), "ДК Енергетик" ("Правда істина"), Renie Cares ("Дамоклів меч"), Zwyntar ("Золото і блакить"), Пророки ("Новий день"). Композиції викладені на усіх музичних платформах — адреси можна подивитись за посиланням.

Христина презентувала новий альбом та повідомила, що незабаром відбудеться концерт, де можна буде усі композиції почути наживо.

"Ми запускаємо свою ЕПОХУ. Слухайте нові треки улюблених артистів епохи війни та обов’язково приходьте на концерт ЕПОХИ у Києві, 7 грудня", — написала вона.

На порталі Youtube Music можна побачити, що тривалість композицій — 2-5 хв. Кількість прослуховувань на даній платформі на момент публікації статті — від 1,5 до 3 тис.

Третя штурмова бригада - які пісні альбому "Епоха" Фото: Скриншот

Зазначимо, у січні 2024 року Фокус писав про рейтинг найпопулярніших бригад Сил оборони. Згідно з інфографікою порталу "Армія Інформ", створеного на основі аналітики словацького вікіпедиста, на першому місці — Третя штурмова бригада. Про це свідчить кількість переглядів відповідної сторінки "Вікіпедії" — 480 939 (на той момент). На другому місці — 47 ОМБр "Маґура" з майже такою ж кількістю переглядів. Інші бригади, які потрапили у топ 10, мають мінімум удвічі менші показники.

Нагадуємо, 5 листопада бійці 3 ОШБр розповіли та показали, як ЗС РФ атакують українські позиції, застосовуючи самокати.