"З подачі Прилєпіна": альбом групи "Пирятин" видалили зі Spotify після скарги росіян

Московський офіс дистриб'ютора став на бік музикантів і допоміг повернути альбом на стримінгові сервіси.

Альбом музичного гурту "Пирятин" під назвою "Атентат" видалили з сервісів Spotify і Deezer після того, як росіяни поскаржилися на текст деяких пісень. Про це лідер колективу Іван Семесюк розповів на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, причиною невдоволення росіян стала пісня "Арта", в якій використані слова "м*скаль" і "кац*ап". На щастя для групи, композиція все ще доступна на інших онлайн-платформах, включаючи включаючи YouTubе. Вона була також розміщена на російському сервісі Яндекс.Музика, де її і помітили недоброзичливці.

"З подачі відомого міжнародного терориста Захара Прилєпіна нашу Арту завалили масовими скаргами", — заявив Іван Семесюк в своєму пості. — "Культурна спадщина Пирятина під загрозою. Зараз десь в нетрях центрального американського офісу музичного дистриб'ютора триває розслідування: Пирятин — це екстремізм на національно-расовому ґрунті або все ж антиімперський спротив".

Як відзначили лідер української групи, якщо в Росії подадуть судовий позов проти всіх музичних платформ, то "Арта" або цілий альбом може повністю зникнути з Мережі. Пісня стала дуже популярною навіть без кліпу — на офіційному YouTube-каналі її послухали більше мільйона разів.

9 жовтня Іван Семесюк заявив, що офіс дистриб'ютора по Східній Європі, розташований в Москві, став на сторону "Пирятина" і пояснив ситуацію американському підрозділу, зокрема заявив, ніби слово "кац*ап" за змістом близьке до "грінго" (так в Латинській Америці називають англомовних іноземців). Незабаром "Атентант" повернувся на стримінгові платформи.

"Серед них знайшлася людина з чіткою позицією що Арта — НЕ екстремізм, підняла на вуха американський офіс і все порішали. Як видно, навіть там привид Захара Прілепіна лякає людей своїм безумством", — зазначив музикант в коментарі.

Раніше Захар Прилепин повідомив про скарги росіян на пісню "Арта" групи "Пирятин" в "Яндекс.Музиці" і YouTube Music. Один з них закликав "звернути увагу на проблему" і посприяти видаленню такого Передрук, копiювання або. Варто відзначити, що Захар Прилепин брав участь в російсько-українській війні на боці проросійських бойовиків, а зараз є радником так званого "глави ДНР".