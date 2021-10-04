"Ідеологічна диверсія": росіяни скаржаться бойовику Прилєпіну на пісню гурту "Пирятин"

На думку автора листа, пісні, подібні до "Арти", не повинні перебувати у відкритому доступі в музичних сервісах.

Гурт "Пирятин" опублікував скриншот російського бойовика Прилєпіна, якому поскаржився читач на пісню "Арта" в сервісах YouTube Music і Яндекс.Музика.

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Анонімний читач написав терористові, що він зіткнувся з "ідеологічною диверсією". На основі його вподобань у YouTube Music був створений плейлист, у якому однією з перших пісень була композиція українського гурту "Пирятин".

"Текст пісні — про те, як добре вбивати москалів. Вирішив перевірити, що з Яндекс.Музика, а там теж ця "чудова" композиція лежить у відкритому доступі. На виборах я голосував за вашу партію. Будь ласка, зверніть увагу на цю проблему", — пише читач.

На думку автора листа, такий контент не повинен бути присутнім у відкритому доступі. Також він опублікував частину тексту пісні "Арта".

Гурт "Пирятин" — українська група, яку створили у 2016 році. Фронтмен групи й автор пісень — Іван Семесюк. Учасники групи описують жанр, у якому вони грають, як "power country". А сам Семесюк стилістику групи називає густою танцювальною акустикою із симптомами буржуазної якості та всіма ознаками істинно народного колективу.

[ + – ] Пост Захара Прилєпіна Фото: скриншот

На сторінці "Пирятина" прокоментували публікацію словами: "Здається, вони щось запідозрили".

Захар Прилєпін (Євген Прилєпін) — російський журналіст і письменник, який брав участь у російсько-українській війні на боці проросійських бойовиків. Є радником "голови ДНР".

Нагадаємо, у 2018 році Прилєпін зізнався у вбивствах людей у трьох війнах, у яких він брав участь. За його словами, вбивство людей — це робота.

Раніше на День незалежності України скасували виступ гурту Green Grey через пісню російською мовою.