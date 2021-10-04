"Идеологическая диверсия": россияне жалуются боевику Прилепину на песню группы "Пирятин"

По мнению автора письма, песни подобные "Арте" не должны находится в открытом доступе в музыкальных сервисах.

Группа "Пирятин" опубликовала скриншот российского боевика Прилепина, которому пожаловался читатель на песню "Арта" в сервисах YouTube Music и Яндекс.Музыка.

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Анонимный читатель написал террористу, что он столкнулся с "идеологической диверсией". На основе его предпочтений в YouTube Music был создан плейлист, в котором одной из первых песен была композиция украинской группы "Пирятин".

"Текст песни — про то, как хорошо убивать москалей. Решил проверить, что с Яндекс.Музыкой, а там тоже эта "замечательная" композиция лежит в открытом доступе. На выборах я голосовал за вашу партию. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему", — пишет читатель.

По мнению автора письма, такой контент не должен присутствовать в открытом доступе. Также он опубликовал часть текста песни "Арта".

Группа "Пирятин" — украинская группа, которую создали в 2016 году. Фронтмен группы и автор песен — Иван Семесюк. Участники группы описывают жанр, в котором они играют как "power country". А сам Семесюк стилистику группы называет густой танцевальной акустикой с симптомами буржуазного качества и всеми признаками истинно народного коллектива.

[ + – ] Пост Захара Прилепина Фото: скриншот

На странице "Пирятина" прокомментировали публикацию словами: "кажется, они что-то заподозрили".

Захар Прилепин (Евгений Прилепин) — российский журналист и писатель, который принимал участие в российско-украинской войне на стороне пророссийских боевиков. Является советником "главы ДНР".

Напомним, в 2018 году Прилепин признался в убийствах людей в трех войнах, в которых он участвовал. По его словам, убийство людей — это работа.

Ранее на День независимости Украины отменили выступление группы Green Grey из-за песни на русском языке.