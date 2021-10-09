"С подачи Прилепина": альбом группы "Пирятин" удалили из Spotify после жалобы россиян

Московский офис дистрибьютора стал на сторону музыкантов и помог вернуть альбом на стриминговые сервисы.

Альбом музыкальной группы "Пирятин" под названием "Атентат" удалили из сервисов Spotify и Deezer после того, как россияне пожаловались на текст некоторых песен. Об этом лидер коллектива Иван Семесюк рассказал на своей странице в Facebook.

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По его словам, причиной недовольства россиян стала песня "Арта", в которой использованы слова "м*скаль" и "кац*ап". К счастью для группы, композиция все еще доступна на других онлайн-платформах, включая включая YouTubе. Она была также размещена на российском сервисе Яндекс.Музыка, где ее и заметили недоброжелатели.

"С подачи известного международного террориста Захара Прилепина нашу Арту завалили массовыми жалобами", — заявил Иван Семесюк в своем посте. — "Культурное наследие Пирятин под угрозой. Сейчас где-то в дебрях центрального американского офиса музыкального дистрибьютора продолжается расследование: Пырятин — это экстремизм на национально-расовой почве или все же антиимперское сопротивление".

Как отметили лидер украинской группы, если в России подадут судебный иск против всех музыкальных платформ, то "Арта" или целый альбом может полностью исчезнуть из Сети. Песня стала весьма популярной даже без клипа — на официальном YouTube-канале ее послушали более миллиона раз.

9 октября Иван Семесюк заявил, что офис дистрибютора по Восточной Европе, расположенный в Москве, стал на сторону "Пырятина" и объяснил ситуацию американскому подразделению, в частности заявил, будто слово "кац*ап" по смыслу близко к "гринго" (так в Латинской Америке называют англоговорящих иностранцев). Вскоре "Атентант" вернулся на стриминговые платформы.

"Среди них нашелся человек с четкой позицией что Арта — не экстремизм, подняла на уши американский офис и все порешали. Как видно даже там призрак Захара Прилепина пугает людей своим безумием", — отметил музыкант в комментарии.

Ранее Захар Прилепин сообщил о жалобах россиян на песню "Арта" группы "Пирятин" в "Яндекс.Музыке" и YouTube Music. Один из них призвал "обратить внимание на проблему" и поспособствовать удалению такого контента из открытых источников. Стоит отметить, что Захар Прилепин учавствовал в российско-украинской войне на стороне пророссийских боевиков, а сейчас является советником так называемого "главы ДНР".