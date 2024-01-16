Третя штурмова, "Маґура" та інші: названо найбільш популярні бригади в Україні

Українці найбільше цікавляться бригадами, які тримають лінію оборони на найгарячіших відтинках фронту на сході. Серед них — бійці Третьої штурмової, яка воювала під Бахмутом.

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У 2023 році в українській Вікіпедії статтю про 3 окрему штурмову бригаду переглянули майже пів мільйона разів. Стаття про 47 окрему механізовану бригаду "Маґура" має дещо менше переглядів. Розповіді про 3 ОШБр та 47 ОМБр ЗСУ — на перших місцях рейтингу, створеного на порталі "Армія Інформ" на основі даних словацького вікіпедиста Dušan Kreheľ.

Рейтинговий список Dušan Kreheľ складається з 64 сторінок — його опублікували у блозі редакторів "Вікі: медіа та технології". У документі вказується кількість відвідувань тієї чи іншої статті української Вікіпедії протягом 2023 року.

Важливо

"Війна не на пару років": в 3 ОШБр пояснили важливість військових навичок для цивільних (відео)

Журналісти "Армія Інформ" згрупували дані про перегляди статей про бригади ЗСУ, які цікавили відвідувачів інформаційного порталу. З'ясували, що першому місці — стаття про 3 ОШБр (воювала під Бахмутом): має 480 939 переглядів. На другому — стаття про 47 ОМБр "Маґура" (звільняла Роботине Запорізької області, воює на Луганщині): має 437 319 переглядів.

Статті про інші бригади у рейтингу мають меншу відвідуваність, свідчить інфографіка порталу:

на третьому місці — 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" (230 279 переглядів);

на четвертому — 72 окрема механізована бригада (222 845), яка воює під на Донеччині;

на п'ятому — 67 окрема механізована бригада (202 270).

Замикають десятку — 95 ОДШБр (200 115), 77 ОАрМБр (194 955), спецпідрозділ ГУР МОУ Kraken (189 642), 5 ОШБр (176 610), 10 ОГШБр (174 872).

Вікіпедія 2023 - тема Підрозділи Фото: "Армія Інформ"

Війна в Україні — статті у Вікіпедії

Зазначимо, у топ 20 української Вікіпедії увійшли такі найбільш читані статті, які стосуються російсько-української війни:

DeepStateMapLive, онлайн-карта бойових дій, створена волонтерською спільнотою DeepState — 812 348 відвідувань;

"Російське вторгнення в Україну (з 2022)" — 678 632;

"Залужний Валерій Федорович" — 619 043;

"Збройні сили України" — 591 611;

"Путін Володимир Володимирович" — 546 118.

Українська Вікіпедія - топ 20 за 2023 рік Фото: Скриншот Українська Вікіпедія - топ 40 за 2023 рік Фото: Скриншот

Українська Вікіпедія — підсумки 2023 року

На порталі Громадської організації "Вікімедіа Україна" розповіли про найпопулярніші статі української Вікіпедії. Вказується, що теми цих статей відображають те, що найбільше турбувало українців протягом року. Наприклад, 1,6 млн разів прочитали статтю про Україну та 1,3 млн разів — про російсько-українську війну у 2022 році.

Співзасновник "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич на порталі "Детектор Медіа" опублікував дані щодо відвідуваності Вікіпедії у 2023 році. Згідно з його даними, українські статті переглянули 1 млрд 188 млн разів — це на 100 млн більше, ніж у 2022 році. Щодня українські розділи інформаційного порталу відвідували майже по 10 тис. користувачів (9 367), а загальна кількість статей становить 1,3 млн — за цим показником Україна перебуває на 14 місці у світі.

Українська вікіпедія - підсумки 2023 року Фото: Детектор медiа

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про українських військових, які обороняють Україну від російських загарбників. Наприклад, можна почитати про командувача Сухопутними військами Олександра Сирського, який влітку 2023 року відзначав 58 день народження, або про Героя України Дмитра Коцюбайла — командира взводу "Вовки да Вінчі", який загинув у боях під Бахмутом.