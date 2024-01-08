"Війна не на пару років": в 3 ОШБр пояснили важливість військових навичок для цивільних (відео)

Патріотичні клуби військового спрямування та відповідні гуртки в кожній школі дадуть змогу дітям зрозуміти, що в України є вічний ворог, вважає заступник командира роти 3 ОШБр Антон Радько.

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Заступник командира роти 3 ОШБр Антон Радько, позивний ТОХА, розповів, чому важливо мілітаризувати українське суспільство та усім цивільним отримати навички військового вишколу. Подробиці він повідомив у розмові з журналісткою Яніною Соколовою.

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Заступник командира роти 3 ОШБр зазначив, що не знає, коли може завершитися війна. На його думку, бойові дії будуть тривалими, але їхня інтенсивність — різною.

"Війна не на пару років", – заявив він.

Він наголосив на тому, що патріотичне виховання дозволить розв’язати й інші проблеми. Зменшення бюрократичних аспектів та мілітаризацію суспільства він назвав основними моментами. На його думку, патріотичні клуби військового спрямування, відповідні гуртки в кожній школі дадуть дітям розуміння, що в України є вічний ворог.

Також він звернув увагу на те, що в людей поступово зникає страх, коли вони дізнаються більше про військову справу. З його слів, регулярний вишкіл дозволить цивільним подолати страх та отримати підготовку.

"Тут ще страх від того, що люди не знають, що це таке", – пояснив він.

"Мобілізація нардепів" – реакція 3 ОШБр

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував позицію першого заступника спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка щодо мобілізації народних депутатів. Він нагадав тези віцеспікера, які той озвучив в інтерв’ю інформагентству "Укрінформ", зокрема стосовно того, що призов парламентаріїв — це російська пропаганда. І зауважив, що не сприймає ці тези Корнієнка, вважаючи, що вже варто "припинити генерувати ахінею в медіа".

Сам Корнієнко зазначив, було б доречно, як би депутати засвоїли певну напівмілітарну спеціальність, мали додаткові навички. Їхній коефіцієнт корисності був би набагато вищим і в армії у разі потреби, і в парламенті.

Нагадаємо, 29 грудня комбриг ЗСУ розповів про ймовірність глухої оборони у 2024 році. За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.