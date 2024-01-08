"Война не на пару лет": в 3 ОШБр объяснили важность военных навыков для гражданских (видео)

Патриотические клубы военного направления и соответствующие кружки в каждой школе позволят детям понять, что у Украины есть вечный враг, считает заместитель командира роты 3 ОШБр Антон Радько.

Related video

Заместитель командира роты 3 ОШБр Антон Радько, позывной ТОХА, рассказал, почему важно милитаризировать украинское общество и всем гражданским получить навыки военной подготовки. Подробности он сообщил в разговоре с журналисткой Яниной Соколовой.

Важно

Засыпают позиции "лепестками" и подтягивают снайперов: в ВСУ о новой тактике РФ в Донецкой области

Заместитель командира роты 3 ОШБр отметил, что не знает, когда может завершиться война. По его мнению, боевые действия будут длительными, но их интенсивность — разной.

"Война не на пару лет", — заявил он.

Он отметил, что патриотическое воспитание позволит решить и другие проблемы. Уменьшение бюрократических аспектов и милитаризацию общества он назвал основными моментами. По его мнению, патриотические клубы военного направления, соответствующие кружки в каждой школе дадут детям понимание, что у Украины есть вечный враг.

Также он обратил внимание на то, что у людей постепенно исчезает страх, когда они узнают больше о военном деле. По его словам, регулярная подготовка позволит гражданским преодолеть страх и получить подготовку.

"Здесь еще страх от того, что люди не знают, что это такое", — пояснил он.

"Мобилизация нардепов" — реакция 3 ОШБр

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал позицию первого заместителя спикера Верховной Рады Александра Корниенко по мобилизации народных депутатов. Он напомнил тезисы вице-спикера, которые тот озвучил в интервью информагентству "Укрінформ", в частности относительно того, что призыв парламентариев — это российская пропаганда. И отметил, что не воспринимает эти тезисы Корниенко, считая, что уже стоит "прекратить генерировать ахинею в медиа".

Сам Корниенко отметил, было бы уместно, если бы депутаты усвоили определенную полумилитарную специальность, имели дополнительные навыки. Их коэффициент полезности был бы гораздо выше и в армии в случае необходимости, и в парламенте.

Напомним, 29 декабря комбриг ВСУ рассказал о вероятности глухой обороны в 2024 году. По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петра Горбатенко, многие украинцы хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но это может привести к еще большим жертвам.