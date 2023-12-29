"Свыкнитесь с мыслью, что это надолго": комбриг ВСУ о глухой обороне в 2024 году (видео)

По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петра Горбатенко, многие украинцы хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но это может привести к еще большим жертвам.

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Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко ("Ролло") заявил в интервью "Украинской правде", что Украина должна быть готова к затяжной войне с Россией в 2024 году.

"Мы не должны готовиться каждое лето как к поездке в Крым на отдых. Мы должны играть в долгую. Это стратегия, которая растянута во времени", — сказал Горбатенко.

Он отметил, что многие украинцы хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но это может привести к большим жертвам.

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"А вы учитываете последствия этой вашей спешки? Учитываете, что все эти ваши желания и наблюдения страны за контрнаступлением как за футболом — это жизнь? Что это огромные для кого-то трагедии?" — сказал Горбатенко.

Он призвал украинцев свыкнуться с мыслью о том, что война будет долгой и сложной.

"Свыкнитесь с мыслью, что это надолго. Это сложная, тяжелая, долгая война, долгая работа. И нам придется не планировать, что вот сегодня мы победим, и все. Как говорил Черчилль: "Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота", — сказал Горбатенко.

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Он также призвал украинцев думать на будущее и готовиться к затяжной войне.

"Поэтому мы должны думать напред — не на лето, на два, три года вперед для того, чтобы собрать ресурс, подготовить, где наносить удары, а не ожидать быстрых побед и легких решений", — резюмировал комбриг.

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Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил 26 декабря, что 2024 год будет отличаться от 2023-го за счет изменения технологий ведения войны.

Также Залужный прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью.