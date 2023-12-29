"Звикніться з думкою, що це надовго": комбриг ЗСУ про глуху оборону у 2024 році (відео)

За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.

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Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Петро Горбатенко ("Ролло") заявив в інтерв'ю "Українській правді", що Україна має бути готовою до затяжної війни з Росією у 2024 році.

"Ми не повинні готуватися щоліта як до поїздки в Крим на відпочинок. Ми повинні грати в довгу. Це стратегія, яка розтягнута в часі", — сказав Горбатенко.

Він зазначив, що багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до великих жертв.

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"А ви враховуєте наслідки цього вашого поспіху? Враховуєте, що всі ці ваші бажання і спостереження країни за контрнаступом як за футболом — це життя? Що це величезні для когось трагедії?" — сказав Горбатенко.

Він закликав українців звикнути до думки про те, що війна буде довгою і складною.

"Звикніться з думкою, що це надовго. Це складна, важка, довга війна, довга робота. І нам доведеться не планувати, що ось сьогодні ми переможемо, і все. Як казав Черчилль: "Мені нічого запропонувати, крім крові, важкої праці, сліз і поту", — сказав Горбатенко.

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Він також закликав українців думати на майбутнє і готуватися до затяжної війни.

"Тому ми повинні думати наперед — не на літо, на два, три роки вперед для того, щоб зібрати ресурс, підготувати, де завдавати ударів, а не очікувати швидких перемог і легких рішень", — резюмував комбриг.

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Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив 26 грудня, що 2024 рік відрізнятиметься від 2023-го за шляхом зміни технологій ведення війни.

Також Залужний прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб, і питання про мобілізацію осіб з інвалідністю.