Будуть "діяти більш ефективно": 2024 "воєнний рік" відрізнятиметься від 2023, — Залужний (відео)

За словами головнокомандувача Збройних сил, "противник не відстає" від України на рівні застосування технологій.

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Наступний рік відрізнятиметься від 2023-го за рахунок зміни технологій ведення війни, яку 24 лютого 2022 року розпочала Російська Федерація. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний на брифінгу у вівторок, 26 грудня.

"В 21-му столітті розвиток науки, і як наслідок розвиток озброєння та військової техніки, він безапеляційно і обов’язково веде до розвитку в тактиці застосування", — каже головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, 2024 рік не просто буде відрізнятись, він повинен відрізнятись від 2023-го, адже інакше Україну чекає те, про що головнокомандувач ЗСУ писав у статті для The Economist, де він заявив, що війна могла зайти в глухий кут через паритет сил.

Однак, як наголошує Залужний, в Збройних силах ідентифікували наявні проблеми та знайшли відповідні рішення.

"Ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей", — йдеться у повідомленні.

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Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, партнери "абсолютно погодилися" із рішеннями України.

"Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо", — додає Залужний.

Також Залужний додав, що "противник не відстає" від України на рівні застосування технологій.

"Але ми не збавляємо в цьому напору. Хотів подякувати міністру оборони. Тому що, команда підтримує всі технологічні прориви, які ми запропонували. Я гадаю, що у нас все вийде", — запевняє він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, що Генштабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій потрібно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб та питання щодо мобілізації осіб з інвалідністю.