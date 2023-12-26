Не робили запит на 500 тисяч: Залужний виступив із заявою про мобілізацію в Україні (відео)

За словами головнокомандувача ЗСУ, військове командування сформувало приблизну цифру щодо набору в армію на наступний рік, але запитів щодо конкретної кількості до Кабміну або Ради не подавало.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запит про мобілізацію 400-500 тисяч українців, а лише сформувало приблизну цифру боєприпасів, озброєння та людського ресурсу на наступний рік. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Почнемо з того, що військове командування не робило жодного запиту на будь-які цифри", — сказав Залужний.

За його словами, військове командування лише виконує функції захисту своєї держави і, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться на постійній основі.

"Що стосується такої цифри, ми її сформували, враховуючи покриття поточного некомплекту, що виникло при формуванні нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати протягом року", — зазначив генерал.

Нагадаємо, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко 22 грудня розповів, що на Бахмутському напрямку спостерігається нестача особового складу ЗСУ, а середній вік бійців становить 50 років. За його словами, підрозділи, які тримають цю ділянку фронту, виснажені та знекровлені, тому питання проведення суттєвої мобілізації очевидне.

Раніше повідомлялося, що начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" функціонує, однак він не має синхронізації з іншими державними реєстрами.