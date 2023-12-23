На українців чекає тотальна мобілізація: офіцер ЗСУ про подальший перебіг війни (відео)

Війна з Росією закінчиться за столом переговорів, зазначає начальник ППО 3-ї ОШБр Василь Самовар. Але до цього моменту Україна повинна мати "дуже хороші позиції".

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Щоб вести війну, Україна не володіє такими ресурсами й мобілізаційним потенціалом як Російська Федерація. Тим часом українцям потрібно бути готовими до "тотальної мобілізації та холодної зими". Про це 23 грудня заявив начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самовар в інтерв'ю телеканалу "Дніпро TV".

За словами українського військовослужбовця, якщо Росії вдасться перейти на військові рейки і наростити потенціал, то з часом вона доб'ється успіхів.

"Тому що у нас немає такого мобілізаційного потенціалу, у нас немає так багато грошей, і у нас немає так багато ресурсів", — сказав Самовар.

Офіцер додав, що рано чи пізно будь-яка війна закінчується переговорами, тож і російсько-українська війна закінчиться за столом перемовин, однак для України важливо мати перед цим "дуже хороші позиції".

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Також військовослужбовець підкреслив, що наступний рік буде набагато важчим за попередні два роки разом узяті, а українцям доведеться пережити "погану і холодну зиму".

"Українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації, тренуватися і готуватися до поганої і холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим, ніж 2023 і 2022 разом узяті, на жаль", — сказав офіцер.

Проблеми мобілізації

Василь Самовар зазначив, що на цей час потік добровольців закінчився, а та форма мобілізації, яка зараз існує в Україні, не дає необхідного ефекту.

"Люди живуть так, ніби немає війни, і вражає те, що ніхто не хоче йти воювати та захищати нашу країну. Потік добровольців майже закінчився, а, скажімо так, помірна примусова мобілізація не дає такої кількості людей, яка нам необхідна", — сказав офіцер.

На думку Самовара, у ситуації, що склалася, є дві причини. По-перше, це наслідки російських інформаційно-психологічних операцій. По-друге, відсутність часто в бригадах і батальйонах адекватного військового керівництва, і коли інформація про це просочується в соцмережі, цим також користуються російські пропагандисти. І остання причина — банальний страх.

Нагадаємо, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко 22 грудня розповів, що на Бахмутському напрямку спостерігається нестача особового складу ЗСУ, а середній вік бійців становить 50 років. За його словами, підрозділи, які тримають цю ділянку фронту, виснажені та знекровлені, тому питання проведення суттєвої мобілізації очевидне.