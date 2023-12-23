Украинцев ждет тотальная мобилизация: офицер ВСУ о дальнейшем ходе войны (видео)

Война с Россией закончится за столом переговоров, отмечает начальник ПВО 3-й ОШБр Василий Самовар. Но до этого момента Украина должна иметь "очень хорошие позиции".

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Чтобы вести войну Украина не обладает такими ресурсами и мобилизационным потенциалом как Российская Федерация. Между тем украинцам нужно быть готовыми к "тотальной мобилизации и холодной зиме". Об этом 23 декабря заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар в интервью телеканалу "Дніпро TV".

По словам украинского военнослужащего, если России удастся перейти на военные рельсы и нарастить потенциал, то со временем она добьется успехов.

"Потому что у нас нет такого мобилизационного потенциала, у нас нет так много денег, и у нас нет так много ресурсов", — сказал Самовар.

Офицер добавил, что рано или поздно любая война заканчивается переговорами, поэтому и российско-украинская война закончится за столом переговоров, однако для Украины важно иметь перед этим "очень хорошие позиции".

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Также военнослужащий подчеркнул, что следующий год будет гораздо тяжелее предыдущих двух лет вместе взятых, а украинцам придется пережить "плохую и холодную зиму".

"Украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации, тренироваться и готовиться к плохой и холодной зиме. 2024 год будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые, к сожалению", — сказал офицер.

Проблемы мобилизации

Василий Самовар отметил, что на данным момент поток добровольцев закончился, а та форма мобилизации, которая сейчас существует в Украине, не дает необходимого эффекта.

"Люди живут так, будто нет войны, и поражает то, что никто не хочет идти воевать и защищать нашу страну. Поток добровольцев почти закончился, а, скажем так, умеренная принудительная мобилизация не дает такого количества людей, которая нам необходима", — сказал офицер.

По мнению Самовара, в сложившейся ситуации есть две причины. Во-первых, это последствия российских информационно-психологических операций. Во-вторых, отсутствие зачастую в бригадах и батальонах адекватного военного руководства, и когда информация об этом просачивается в соцсети, этим также пользуются российские пропагандисты. И последняя причина — банальный страх.

Напомним заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Алексей Тарасенко 22 декабря рассказал, что на Бахмутском направлении наблюдается нехватка личного состава ВСУ, а средний возраст бойцов составляет 50 лет. По его словам, подразделения, которые держат данный участок фронта, истощены и обескровлены, поэтому вопрос проведении существенной мобилизации очевиден.