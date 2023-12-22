Середній вік — 50 років: на Бахмутському напрямку не вистачає людей, — військовий ЗСУ (відео)

На передовій очікують на поповнення, але першочергово — молодих чоловіків. Підрозділи, які тримають фронт, виснажені та знекровлені, а люди втомлені, тому очевидним і незворотним кроком є суттєва мобілізація, говорить заступник комбата 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко.

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На Бахмутському напрямку спостерігається брак особового складу ЗСУ, а середній вік бійців складає 50 років. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко.

За його словами, брак якісного особового складу на цій ділянці фронту стоїть навіть гостріше, ніж проблема з боєприпасами, тому питання мобілізації в лавах ЗСУ навіть не обговорюють.

"Це наскільки очевидна у військах проблема, що навіть ніхто це не обговорює. Очевидно, що підрозділи виснажені, знекровлені, люди вкрай втомлені за півтора-два роки безперервного виконання бойових завдань. Без ротації, без належного відпочинку. Тому у військах здається незворотнім і суттєвим кроком мобілізація. Не 50-55-річних чоловіків із купою проблем зі здоров'ям, а молодих чоловіків, які дійсно суттєво посилять угруповання Збройних сил і дозволять як надійно тримати оборону, так і на певних напрямках виконувати наступальні завдання", — сказав Тарасенко.

Він додав, що підрозділи поповнюють, але цього замало, і новоприбулі бійці не навчені добре.

"Це — не просто брак людей, це — критичний брак. Те несуттєве поповнення, яке приходить у підрозділи, воно вкрай неякісне як за рівнем підготовки, так і за віком. Середній вік людей, які приходять, — 50 років, тому казати, що це якось впливає на ситуацію, не можна. Це — перша проблема, яка зараз є в Збройних силах і важливіша навіть ніж брак боєприпасів", — заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Тарасенко в ефірі "Радіо Свобода".

Тому, за його словами, на фронті очікують на додаткову мобілізацію, але першочергово — молодих чоловіків.

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