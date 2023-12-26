Будут "действовать более эффективно": 2024 "военный год" будет отличаться от 2023, — Залужный (видео)

По словам главнокомандующего Вооруженных сил, "противник не отстает" от Украины на уровне применения технологий.

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Следующий год будет отличаться от 2023-го за счет изменения технологий ведения войны, которую 24 февраля 2022 года начала Российская Федерация. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный на брифинге во вторник, 26 декабря.

"В 21-м веке развитие науки, и как следствие развитие вооружения и военной техники, он безапелляционно и обязательно ведет к развитию в тактике применения", — говорит главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, 2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться от 2023-го, ведь иначе Украину ждет то, о чем главнокомандующий ВСУ писал в статье для The Economist, где он заявил, что война могла зайти в тупик из-за паритета сил.

Однако, как отмечает Залужный, в Вооруженных силах идентифицировали имеющиеся проблемы и нашли соответствующие решения.

"Мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное — сохранить людей", — говорится в сообщении.

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Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, партнеры "абсолютно согласились" с решениями Украины.

"Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом. Поэтому могу вас заверить, что следующий год будет отличаться... Мы по крайней мере для этого все делаем", — добавляет Залужный.

Также Залужный добавил, что "противник не отстает" от Украины на уровне применения технологий.

"Но мы не убавляем в этом напора. Хотел поблагодарить министра обороны. Потому что, команда поддерживает все технологические прорывы, которые мы предложили. Я думаю, что у нас все получится", — уверяет он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью.