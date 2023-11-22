"Нехороший сигнал": Зеленский считает, что успехов во время контрнаступления должно быть больше

По мнению главы государства, война не зашла в тупик, однако для продолжения борьбы с российской агрессией нужна поддержка американских союзников.

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Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на поле боя и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США. Об этом украинский лидер сказал в интервью корреспонденту FOX News Бенджамину Холлу от 22 ноября.

Журналист спросил у Владимира Зеленского, чувствует ли он, что без продвижения в контрнаступлении все идет не так, как планировалось.

"Это нехороший сигнал. Это правда. Трудно оставаться сильными. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя", — ответил президент Украины.

Владимир Зеленский высказался о ситуации на поле боя

При этом Владимир Зеленский не считает ситуацию тупиковой. В подтверждение своим словам он указал на успехи украинских военных в Черном море.

"Мы действительно уничтожили… часть российского флота… Они не имеют такого тотального влияния на Черноморский регион", — сказал он.

Президент отметил, что надеется на продолжение поддержки украинцев в борьбе с российской военной агрессией со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что большая часть выделенных Киеву средств возвращается в США через производство и рабочие места.

Напомним, в интервью от 20 ноября Владимир Зеленский сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. По мнению главы государства, Украина не выстоит без поддержки западных партнеров.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет полное право устранить президента РФ Владимира Путина, поскольку защищается от вооруженной агрессии. Украинский лидер считает, что Кремль не готов сейчас завершать полномасштабную войну.