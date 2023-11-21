"Они уничтожат нас": без помощи Запада Украина проиграет в войне, — Зеленский (видео)

Президент назвал две страны, которые могут остановить наступление российских войск. По его словам, после поражения Украины ВС РФ отправятся воевать с НАТО.

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Мир — на пороге Третьей мировой войны, и Украина не выстоит без поддержки Запада. Об этом в интервью изданию The Sun, опубликованном 20 ноября, заявил президент Владимир Зеленский.

"Украина сегодня находится в центре этих глобальных рисков этой Третьей мировой войны. И я действительно думаю, что Россия продолжит наступать, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не скажут им очень серьезно уйти с нашей территории", — сказал он.

Президент отметил, что война в Израиле отвлекла внимание мира от Украины, и это "не помогает" в противостоянии с РФ.

Зеленский поблагодарил союзников за помощь, но подчеркнул, что ее недостаточно. Он объяснил, что для защиты мирных жителей и продвижения Сил обороны на передовой нужно больше систем ПВО. Кроме того, по словам лидера, без поддержки Запада Украина не сможет победить.

"Если западные страны не окажут нам эту поддержку, это их решение. Наших военных и финансовых ресурсов не хватит, чтобы оставаться и защищать Украину", — заявил он.

Президент заверил, что следующими жертвами России после поражения Украины были бы страны-члены НАТО.

"Если они убьют нас, если они уничтожат нас, они очень быстро оккупируют страны НАТО, и после этого вы переместите своих солдат. Если вы не направите своих солдат воевать за НАТО против России, НАТО не будет", — описал Зеленский.

Напомним, также президент Владимир Зеленский рассказал о вражеском плане "Майдан 3". Его цель — сместить власть в Украине.

Кроме того, Зеленский поделился, что его пытались убить по меньшей мере 5–6 раз. По словам лидера, первое покушение вызвало панику в его окружении, но позже произошла адаптация.