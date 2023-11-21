Операция "Майдан-3": Кремль очень хочет сместить президента Украины, — Зеленский (видео)

По словам главы государства, за время полномасштабного вторжения его множество раз пытались убить. Он уже потерял счет попыткам российских спецслужб сделать это.

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В Кремле до сих пор очень хотят сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины. Россияне будут использовать для этого любые методы. Об этом заявил сам Зеленский в интервью британскому изданию The Sun.

По словам главы государства, за время полномасштабного вторжения его множество раз пытались убить. Он уже потерял счет попыткам российских спецслужб сделать это. Однако неназванный сотрудник ОП сказал, что попыток было около дюжины.

"Я действительно не знаю", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о количестве покушений.

По словам президента Украины, у Москвы есть план под названием "Майдан 3", который запланирован на конец 2023 года. Его цель – сместить президента Украины.

"Возможно, дело не в убийстве. Я имею в виду, что оно меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", — сказал глава государства.

Издание пишет, что Зеленский отказался отвечать на вопрос о том, совершает ли Украина ликвидацию российских политических деятелей. Президент заявил, что не комментирует операции украинской разведки, однако отметил, что на войне у Украины есть все права на защиту своей территориальной целостности.

"Я не могу обсуждать с вами какие-либо специальные операции украинской разведки, секретной службы или каких-то спецназовцев", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский дал интервью The Sun

Отметим, что ранее Зеленский уже говорил об операции "Майдан 3". Так, 17 ноября СМИ сообщали, что союзники Киева передали украинским разведывательным ведомствам информацию о подготовке к перевороту, который по задумке Кремля, должен привести к смене действующей власти.

Кроме того, британские журналисты 20 ноября сообщили, что Зеленский обеспокоен возможным поражением на выборах. Отмечается, выборы в Украине до войны были запланированы на март 2024 года. Однако президент в конечном итоге исключил проведение выборов следующей весной. Это вызвало опасения, что у действующей власти нет единства.