"Война — это не кино": Зеленский высказался о затяжной войне в Украине (фото)

По словам президента, война — это ежедневный тяжелый труд украинских защитников, которые не могут опустить руки даже перед лицом длительной борьбы.

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Для многих людей события войны воспринимаются как кино, с ожиданием быстрых перемен и ежедневных сюрпризов, но реальность совсем иная. Об этом 20 ноября заявил президент иностранным журналистам Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

По словам Зеленского, война займет большем времени, чем многие ожидают.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, ежедневно будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", — отметил президент.

Сообщается, что глава государства провел встречу с иностранными журналистами, включая генерального директора Fox Corporation Лаклана Мердока, журналистов Fox News Бенджамина Холла и The Sun Жерома Старки.

Президент поделился с западными СМИ информацией о текущей ситуации на поле боя, подчеркнув высокий дух и решимость украинского народа. Он отметил, что важно сохранить внимание мира к борьбе Украины за свободу и сохранение государства.

Зеленский подчеркнул важность работы журналистов, операторов и других представители медиа на передовой.

"Поскольку это гибридная война, в российских руках информация — это также оружие", — отметил украинский лидер.

Также сообщается, что Зеленский вручил Бенджамину Холлу орден "За заслуги" III степени и выразил благодарность Лаклану Мердоку за поддержку, подчеркнув ее важность в условиях, когда внимание мира размыто другими событиями.

Владимир Зеленский вручил Бенджамину Холлу орден "За заслуги" III степени Фото: Офис президента

Стоит отметить, что весной 2022 года группа журналистов Fox News попала под российкий обстрел в Киевской области. В результате погиб оператор Пьер Закржевский и украинский фиксер Александра Кувшинова. Бенджамин Холл получил тяжелые ранения.

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Напомним, 17 ноября Владимир Зеленский заявил, что на данном этапе войны основной целью россиян является разжигание раскола, формирование хаоса в украинском обществе и в конечном итоге смена президента в ходе переворота.

Также президент предупредил украинцев, что зима будет тяжелой. По словам главы государства, Россия готовится к обстрелам энергетических объектов Украины, но, вероятно, они не будут такими масштабными, как в прошлом году.