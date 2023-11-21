Операція "Майдан-3": Кремль дуже хоче змістити президента України, — Зеленський (відео)

За словами глави держави, за час повномасштабного вторгнення його безліч разів намагалися вбити. Він уже втратив лік спробам російських спецслужб зробити це.

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У Кремлі досі дуже хочуть змістити Володимира Зеленського з поста президента України. Росіяни використовуватимуть для цього будь-які методи. Про це заявив сам Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Sun.

За словами глави держави, за час повномасштабного вторгнення його безліч разів намагалися вбити. Він уже втратив лік спробам російських спецслужб зробити це. Однак неназваний співробітник ОП сказав, що спроб було близько дюжини.

"Я дійсно не знаю", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про кількість замахів.

За словами президента України, у Москви є план під назвою "Майдан 3", який заплановано на кінець 2023 року. Його мета — змістити президента України.

"Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що воно змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які в них є", — сказав глава держави.

Видання пише, що Зеленський відмовився відповідати на запитання про те, чи здійснює Україна ліквідацію російських політичних діячів. Президент заявив, що не коментує операції української розвідки, однак наголосив, що на війні в України є всі права на захист своєї територіальної цілісності.

"Я не можу обговорювати з вами будь-які спеціальні операції української розвідки, секретної служби або якихось спецпризначенців", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю The Sun

Зазначимо, що раніше Зеленський уже говорив про операцію "Майдан 3". Так, 17 листопада ЗМІ повідомляли, що союзники Києва передали українським розвідувальним відомствам інформацію про підготовку до перевороту, який, за задумом Кремля, має призвести до зміни чинної влади.

Крім того, британські журналісти 20 листопада повідомили, що Зеленський стурбований можливою поразкою на виборах. Зазначається, вибори в Україні до війни були заплановані на березень 2024 року. Однак президент зрештою виключив проведення виборів наступної весни. Це викликало побоювання, що у чинної влади немає єдності.