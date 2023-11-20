"Феномен Черчилля": Зеленський стурбований можливою поразкою на виборах, — The Guardian

За словами колишнього посла Польщі в Україні Бартоша Чихоцького, останніми місяцями в Україні стався сплеск політичної боротьби.

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Президент України Володимир Зеленський гостро стурбований "феноменом Черчилля" — можливою поразкою "успішного лідера воєнного часу" на майбутніх президентських виборах в Україні. Про це в понеділок, 20 листопада, повідомило видання The Guardian із посиланням на анонімне джерело.

Видання зазначає, що в перший рік війни українці згуртувалися навколо Зеленського в боротьбі проти Росії, але з плином часу ця злагода в правлячих колах почала руйнуватися.

Президентські вибори в Україні до війни були заплановані на березень 2024 року. У матеріалі йдеться, що в пресі неодноразово висловлювали припущення про те, що Зеленський може спробувати провести голосування, не чекаючи закінчення бойових дій, і "отримати новий мандат перед, можливо, важчим етапом війни".

Ці натяки викликали різку реакцію з боку багатьох представників громадянського суспільства, які заявили, що провести вибори в Україні зараз неможливо ні з точки зору логістики, ні з точки зору безпеки.

"Більшість розвинених демократичних країн згодні: вибори не можуть проводитися під час війни. У кожного зараз має бути один пріоритет — захист держави", — заявила Ольга Айвазовська, голова української громадської організації "Опора" та фахівець із виборів.

Зеленський зрештою виключив проведення виборів наступної весни, але незалежно від того, будуть вибори чи ні, у суспільстві виникли побоювання, що чинна влада не має єдності під час війни.

Видання цитує слова колишнього посла Польщі в Україні Бартоша Чихоцького про те, що останніми місяцями в Україні стався сплеск політичної боротьби.

"Політика повернулася в Україну. Первісна консолідація однієї об'єднаної сили, що бореться зі злом, закінчилася. Тепер усе по-іншому", — сказав дипломат.

Нагадаємо, експертка розповіла, чи можна провести вибори в Україні 2024 року. На думку докторки політичних наук Галини Зеленько, легітимність визначається не тільки законністю, а й рівнем довіри громадян до інститутів президента і парламенту.

Раніше Фокус писав, чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході. У США звернули увагу на рішення України не проводити вибори під час воєнного стану. Ситуацію там зрозуміли, але нагадали про необхідність збереження сильної демократії навіть у такий час.