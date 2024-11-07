"Не бачу свого майбутнього у США": донька Маска хоче виїхати з країни через перемогу Трампа

Вівіан Дженна Вілсон, яка не спілкується з батьком-мільярдером після транспереходу, стурбована можливістю ухваленням в Америці антитранс законів.

20-річна Вівіан Дженна Вілсон, донька інвестора і мільярдера Ілона Маска, повідомила про своє бажання емігрувати з Америки після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. У соціальній мережі Threads вона поділилася своїми думками про майбутнє в умовах нової політичної реальності.

"Я давно про це думала, але вчора остаточно переконалася. Я не бачу свого майбутнього в Сполучених Штатах. Навіть якщо він (Трамп — ред.) буде при владі всього 4 роки, навіть якщо антитранс закони якимось дивом не ухвалять, люди, які свідомо проголосували за це, нікуди не зникнуть найближчим часом", — написала Вівіан.

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Поки що донька Маска не оголосила, куди саме планує переїхати, проте її заяву активно обговорюють у соціальних мережах. Її позиція стала приводом для нових дискусій щодо політичного майбутнього США та наслідків перемоги Трампа для трансгендерної спільноти.

Стосунки Маска з донькою: що відомо

Вівіан народилася біологічним чоловіком, однак у 2022 році змінила стать і подала необхідні документи на зміну імені з Ксав'є Олександр Маск на Вівіан Дженна Вілсон. Після трансгендерного переходу вона розірвала зв’язок із батьком, про свої розбіжності з Маском Вівіан заявляла і раніше. Сам мільярдер публічно називав її перехід причиною своїх змін у політичних поглядах. Маск знав про бажання дитини здійснити трансгендерний перехід. І навіть офіційно дав згоду на операцію зі зміни статі. Проте Ілон вважає, що його обманули і змусили це підписати. Під час інтерв’ю з консервативним психологом Джорданом Пітерсоном Маск зазначив, що "по суті втратив сина" через вплив "вірусу woke-mind" — терміну, яким описують акцент на темах соціальної справедливості та фемінізму. У відповідь Вівіан пригадала батькові, що його не було поруч із нею в дитинстві, тож усі його заяви про її "ненормальність" не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Ілон Маск підтримував Дональда Трампа на виборах президента США. Мільярдер провів ніч після дня голосування у родинному колі республіканця. Разом з чотирирічним сином Маск позував на спільному фото з ріднею політика.

Видання The Times зазначило, що, Ілон Маск пожертвував на підтримку виборчої кампанії 45-го президента США майже 120 млн доларів.