"Не вижу своего будущего в США": дочь Маска хочет уехать из страны из-за победы Трампа

Вивиан Дженна Уилсон, которая не общается с отцом-миллиардером после трансперехода, обеспокоена возможностью принятия в Америке антитранс законов.

20-летняя Вивиан Дженна Уилсон, дочь инвестора и миллиардера Илона Маска, сообщила о своем желании эмигрировать из Америки после победы Дональда Трампа на выборах в США. В социальной сети Threads она поделилась своими мыслями о будущем в условиях новой политической реальности.

"Я давно об этом думала, но вчера окончательно убедилась. Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он (Трамп — ред.) будет у власти всего 4 года, даже если антитранс законы каким-то чудом не примут, люди, которые сознательно проголосовали за это, никуда не исчезнут в ближайшее время", — написала Вивиан.

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Пока дочь Маска не объявила, куда именно планирует переехать, однако ее заявление активно обсуждают в социальных сетях. Ее позиция стала поводом для новых дискуссий относительно политического будущего США и последствий победы Трампа для трансгендерного сообщества.

Отношения Маска с дочерью: что известно

Вивиан родилась биологическим мужчиной, однако в 2022 году сменила пол и подала необходимые документы на смену имени с Ксавье Александр Маск на Вивиан Дженна Уилсон. После трансгендерного перехода она разорвала связь с отцом, о своих разногласиях с Маском Вивиан заявляла и ранее. Сам миллиардер публично называл ее переход причиной своих изменений в политических взглядах. Маск знал о желании ребенка осуществить трансгендерный переход. И даже официально дал согласие на операцию по смене пола. Однако Илон считает, что его обманули и заставили это подписать. Во время интервью с консервативным психологом Джорданом Питерсоном Маск отметил, что "по сути потерял сына" из-за влияния"вируса woke-mind" — термина, которым описывают акцент на темах социальной справедливости и феминизма. В ответ Вивиан припомнила отцу, что его не было рядом с ней в детстве, поэтому все его заявления о ее "ненормальности" не соответствуют действительности.

Напомним, Илон Маск поддерживал Дональда Трампа на выборах президента США. Миллиардер провел ночь после дня голосования в семейном кругу республиканца. Вместе с четырехлетним сыном Маск позировал на совместном фото с родней политика.

Издание The Times отметило, что, Илон Маск пожертвовал в поддержку избирательной кампании 45-го президента США почти 120 млн долларов.