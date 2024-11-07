"Не то, к чему стремились": Харрис признала поражение на выборах и позвонила Трампу (видео)

Камала Харрис отметила, что она вместе с командой действующего президента США Джо Байдена готова помочь Трампу в переходный период и будет передавать власть мирным способом.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и позвонила победителю Дональду Трампу, чтобы поздравить его. Об этом Харрис заявила во время своего выступления в университете Говарда.

"Да, результаты этих выборов — это не то, к чему мы стремились и не то, за что мы голосовали. Но американская мечта никогда не угаснет, пока мы не сдаемся, пока мы продолжаем бороться", — сказала Харрис.

Она подчеркнула, что умение признать поражение — это то, что отличает демократию от монархии и тирании.

"У нас сейчас разные эмоции, но мы должны воспринять результаты выборов. Я поговорила с избранным президентом Трампом. Я поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде с переходом, и что мы примем участие в мирной передаче власти", — отметила Харрис.

Она также обратилась к молодым американцам.

"Хочу сказать, что это окей — чувствовать себя грустными и разочарованными. Во время кампании я часто говорила, если мы боремся, то мы побеждаем. Но есть одна вещь. Иногда это происходит в будущем. Это не значит, что мы не победим. Самое важное — никогда, никогда не сдавайтесь и не переставайте делать мир лучше! В вас сила! Никогда не слушайте тех, кто говорит вам, что что-то невозможно, потому что это раньше никто не пытался сделать. У вас есть возможность изменить мир", — подчеркнула Харрис.

Отметим, что перед выступлением Камалы Харрис издание Associated Press сообщило, что она позвонила Трампу, "чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".

Представитель Харрис добавил, что в телефонном разговоре с республиканцем обсуждалась "важность мирной передачи власти и президентства для всех американцев".

Напомним, журналисты издания Reuters назвали топ 6 причин, почему проиграла Харрис.

6 ноября издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что избрание Трампа президентом США грозит Европе торговой войной.