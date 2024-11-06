Мадонна с дочкой проголосовали за Камалу Харрис (фото)

По промежуточным результатам победу одержал Дональд Трамп. Он уже выступил с победной речью.

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Американская певица Мадонна сходила на выборы президента США со своей дочерью Лурдес Леон. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены появилась в темном пальто, бейсболке и солнцезащитных очках. К своему осеннему образу многодетная мама добавила ряд украшений и черную сумку.

Тем временем Лурдес выбрала для важного дня черный топ и яркие камуфляжные брюки. Она распустила свои черные длинные волосы и продемонстрировала сумку на плече.

Мадонна с дочерью Лурдес Леон

Мадонна и ее наследница поддержали на выборах Камалу Харрис, за которую ранее также выступили Дженнифер Лопес, Бейонсе, Джулия Роберт и еще ряд знаменитостей.

"Мы проголосовали!!!! Еду домой и молюсь сейчас! Камалу Харрис в президенты! Спаси нашу страну!" — написала Мадонна в Instagram.

Мадонна с дочерью Лурдес Леон

Что касается Лурдес, то она идет по стопам своей звездной матери и продолжает музыкальную карьеру. В августе 2022 года дочь певицы и Карлоса Леона выпустила свой первый сольный сингл Lock&Key и клип к нему.

Юная звезда была моделью таких компаний как Burberry, Savage X Fenty от Rihanna, Mugler, Calvin Klein и Marine Serre.

Выборы президента США

Дональд Трамп получил 270 голосов избирателей, необходимых для победы в Белом доме, после примерно 100-дневного спринта кампании между ним и Камалой Харрис, при этом опросы в семи ключевых штатах, где происходила борьба, показали очень небольшое расхождение между двумя кандидатами вплоть до дня выборов.

Несмотря на то, что официальных результатов выборов еще нет, ряд политических лидеров, включая Владимира Зеленского, уже поздравили Трампа с победой.

Напомним, Мадонна познакомила своих младших дочерей с Билли Айлиш.

Также Фокус писал о новых отношениях Мадонны с 28-летним бойфрендом.