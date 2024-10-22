Мадонна познакомила дочек-близняшек с Билли Айлиш (фото)

Девочек удочерили из Малави в начале 2017 года. Сейчас им по 12 лет.

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66-летняя американская певица Мадонна сходила на концерт Билли Айлиш с приемными дочерьми. Кадрами звезда сцены поделилась в Instagram.

Медж провела осенний вечер с наследницами. Звездная мама даже организовала 12-летним Эстер и Стелле встречу с Билли Айлиш за кулисами.

"Приятно куда-то выбраться...", — написала знаменитость.

На концерт Билли Мэдж пришла в полностью черном наряде.

Мадонна

Эстер и Стеллу удочерили из Малави в начале 2017 года. Отсюда же и их старший брат Дэвид Банда. Девочку Мерси американская певица также усыновила, а дочь Лурдес Леон Мадонна родила от кубинского актера Карлоса Леона, сына Рокко — от режиссера Гая Ричи.

Смешанная семья артистки время от времени собирается вместе. А ее наследники довольно часто появляются в ее соцсетях.

Это произошло после того, как 18-летний сын Мадонны Дэвид Банда сделал несколько противоречивых комментариев о том, что он "ищет еду" после того, как переехал из дома матери.

Напомним, принц Уильям сходил на концерт Тейлор Свифт с дочерью Шарлоттой и сыном Джорджем.

Также Фокус писал о дне рождения старшей дочери Мадонны.