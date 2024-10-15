Мадонна и ее экс-бойфренд поздравили свою дочь Лурдес с днем рождения (видео)

Артистка и актер Карлос Леон встречались в 90-х. В их союзе родилась дочь Лурдес, которая стала первым ребенком Медж.

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66-летняя американская певица Мадонна поздравила с днем рождения свою старшую дочь Лурдес Леон. Архивными кадрами и словами пожеланий звезда сцены поделилась в Instagram.

Лурдес Мария Чикконе-Леон 14 октября 2024 года отметила 28-летие.

"Поздравляю с днем рождения! Моя единственная и неповторимая звезда! В тебе есть все. Большая энергия. Большое сердце. Большой свет. Ты была и всегда будешь моя первая и настоящая любовь", — написала Мадонна.

Мадонна со старшей дочерью Лурдес

Отметим, что именинница — первенец американской певицы. Ее отцом является актер Карлос Леон. Он и Мадонна встречались с 1994 по 1997 год и до сих пор остаются близкими. Карлос также публично поздравил своего ребенка.

"Поздравляю с днем рождения мою прекрасную умную талантливую доченьку! 28 лет! Такое ощущение, будто вчера ты появилась в моей жизни! Поднимай голову и никого не связывай. Ты королева и львица! У тебя в руках весь мир! Люблю тебя безгранично!!!" — обратился к имениннице отец.

28-летняя Лурдес пошла по стопам своей знаменитой матери как певица и танцовщица и выпустила свой сингл "Spelling". Девушка выступает под псевдонимом Lolahol.

Лурдес Леон Фото: Getty

Кроме именинницы, у Мадонны есть 24-летний сын Рокко от британского режиссера Гая Ричи, а также приемные дети: Дэвид (19 лет), Мерси (18 лет) и 12-летние близнецы Эстер и Стелла.

Напомним, Мадонна высказалась о смерти родного брата.

Также Фокус писал о прогулке Лурдес с ее отцом в Нью-Йорке.