Мадонна та її ексбойфренд привітали свою доньку Лурдес з днем народження (відео)

Артистка та актор Карлос Леон зустрічалися в 90-х. У їхньому союзі народилася донька Лурдес, яка стала першою дитиною Медж.

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66-річна американська співачка Мадонна привітала з днем народження свою старшу доньку Лурдес Леон. Архівними кадрами та словами побажань зірка сцени поділилася в Instagram.

Лурдес Марія Чікконе-Леон 14 жовтня 2024 року відзначила 28-річчя.

"Вітаю з днем ​​народження! Моя єдина і неповторна зірка! В тобі є все. Велика енергія. Велике серце. Велике світло. Ти була і завжди будеш моя перша і справжня любов", — написала Мадонна.

Мадонна зі старшою донькою Лурдес

Зазначимо, що іменинниця — первісток американської співачки . Її батьком є актор Карлос Леон. Він і Мадонна зустрічалися з 1994 до 1997 року й досі залишаються близькими. Карлос також публічно привітав свою дитину.

"Вітаю з днем народження мою прекрасну розумну талановиту донечку! 28 років! Таке відчуття, ніби вчора ти з'явилася в моєму житті! Піднімай голову і нікого не узʼязнюй. Ти королева і левиця! У тебе в руках весь світ! Люблю тебе безмежно!!!" — звернувся до іменинниці батько.

28-річна Лурдес пішла стопами своєї знаменитої матері як співачка та танцівниця та випустила свій сингл "Spelling". Дівчина виступає під псевдонімом Lolahol.

Лурдес Леон Фото: Getty

Крім іменинниці, в Мадонни є 24-річний син Рокко від британського режисера Гая Річі, а також прийомні діти: Девід (19 років), Мерсі (18 років) та 12-річні близнюки Естер і Стелла.

Нагадаємо, Мадонна висловилася про смерть рідного брата.

Також Фокус писав про прогулянку Лурдес з її батьком у Нью-Йорку.