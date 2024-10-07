"Він більше не страждає": Мадонна висловилася про смерть брата (фото)

Крістофер Чікконе пішов із життя на початку жовтня 2024 року після боротьби з раком. Із сестрою вони встигли примиритися.

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66-річна американська співачка Мадонна висловилася про смерть свого брата Крістофера у віці 63 років. Архівними кадрами з близькою людиною артистка поділилася в Instagram.

"Мій брат Крістофер пішов. Він так довго був мені найближчою людиною. Важко пояснити наш зв'язок", — почала Мадонна.

"Ми взяли одне одного за руки і танцювали крізь божевілля нашого дитинства. Насправді танець був своєрідним суперклеєм, який тримав нас разом", — продовжила зірка сцени.

Зокрема, на архівних фото Мадонна позувала зі своїм меншим братом у 90-х. Як відомо, згодом вони посварилися. 2008 року у рідних людей стався розлад через сенсаційну книгу Крістофера "Життя з моєю сестрою Мадонною".

Мадонна з братом Крістофером

"Ми пожерали мистецтво, музику та кіно, як голодні тварини. Ми були в епіцентрі вибуху всіх цих речей. Ми ходили на похорони і плакали, і ходили на танці. Ми танцювали разом на сцені на початку моєї кар'єри і зрештою ти став креативним директором багатьох турів. Ми кинули виклик римо-католицькій церкві. Мій брат був поряд зі мною. Він був художником, поетом і візіонером. Я захоплювалася ним. У нього був бездоганний смак. І гострий язик, Який він іноді використовував проти мене, але я завжди йому прощала", — розповіла американська знаменитість.

За словами Мадонни, вони разом підкорювали вершини та торкалися низу. Також артистка прокоментувала їхній конфлікт.

"Останні кілька років були нелегкими. Ми не розмовляли деяким часом, але коли мій брат захворів, ми знайшли шлях назад одне до одного. Я зробила все можливе, щоб він залишався живим якомога довше. Ми знову трималися за руки. Заплющили очі і танцювали. Разом. Я рада, що він більше не страждає. Такого як він ніколи не буде", — написала Медж.

Нагадаємо, помер менший брат Мадонни.

Також Фокус писав про смерть старшого брата Мадонни у злиднях.