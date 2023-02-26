Старший брат Мадонни Ентоні Чікконе помер у злиднях (фото)

Ентоні був старшим із семи братів і сестер поп-діви. Чоловік виріс у Детройті, страждав на алкоголізм і не приймав допомоги від знаменитої сестри.

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Ентоні Чікконе, старший брат знаменитої співачки Мадонни помер безпритульним і в злиднях у віці 66 років. Співачка не була з ним близька, але не раз пропонувала допомогу, від якої він відмовлявся. Про це пише Daily Mail.

Про смерть Ентоні повідомив Джо Хенрі, зять Мадонни, який одружений з її сестрою Мелані Чікконе.

"Мій зять, Ентоні Джерард Чікконе, вчора ввечері покинув нас. Я знав його з 15 років. Ентоні був складним персонажем. Але я любив його і розумів його краще, ніж іноді хотів показати", — написав Джо.

Ентоні, як і його знаменита сестра, виріс у передмісті Детройта. Рано пристрасився до наркотиків, у 1980-х він, як і Мадонна, жив у Нью-Йорку.

[ + – ] Мадонна на початку кар'єри Фото: Getty Images

59-річна Кароліна Дженго, яка зустрічалася з ним на той час, описала його у позитивному світлі. "Він був заблуканою душею, яка намагалася знайти свій шлях, але він був хорошою людиною. Він любив читати, і йому не подобалося, коли його називають "братом Мадонни", — жінка розповіла, що одного дня на день народження Ентоні йому зателефонувала помічниця Мадонни і запитала, скільки грошей він хоче в подарунок, Ентоні був обурений і відмовився.

Після цього він став безпритульним, страждав від алкоголізму, перебивався випадковими заробітками. В інтерв'ю 2011 року він розповідав, що його родина від нього відвернулася.

Мадонна знала про тяжке становище свого брата і неодноразово пропонувала допомогу, також говорила, що оплатить його лікування в реабілітаційній клініці, але Ентоні відмовлявся.

[ + – ] Брат Мадонни був безпритульним і жив під мостом

"Моя сім'я відвернулася від мене, коли мені було важко. Ти думаєш, я сто разів не відповідав на це запитання — чому моя сестра мультимільйонерка, а я безпритульний і живу на вулиці? Ніколи не говори ніколи. Це може статися з кожним", — говорив він журналісту і зізнався, що його злить, коли дехто вважає смішним, що брат такої відомої зірки зрештою живе під мостом. Але він продовжував відмовлятися від її допомоги, надаючи перевагу обідати в благодійних їдальнях.

Чікконе, який стверджував, що колись працював рибалкою на Алясці, помічником фотографа в Нью-Йорку та різноробом на винограднику батька та мачухи, скаржився, що працює за кілька доларів, збираючи банки зі сміттєвих баків. Втім, після лікування у 2017 році його справи пішли на лад.

[ + – ] Брат Мадонни Ентоні Чікконе помер у злиднях

Нагадаємо, дитинство Мадонни було складним. Її мати померла від раку в 30 років, будучи вагітною вшосте. Релігійний батько забороняв дочці виступати на сцені, а остаточно їхні стосунки розладналися, коли він вдруге одружився з домробітницею. У Мадонни сім братів і сестер. Ще один зведений брат помер у дитинстві. Один із братів, Крістофер, написав книгу про свою знамениту сестру "Життя з моєю сестрою Мадонною". Вона була опублікована у 2008 році проти її волі. І, як казала сама співачка, "нашкодила її репутації".

А старші брати: Мартін та Ентоні, за спогадами Мадонни, все дитинство знущалися над нею, рано почали пити і вживати наркотики.

Нагадаємо, нещодавно Мадонну покинув її бойфренд Ендрю Дарнелл. Стосунки 64-річної поп-діви та 23-річного Ендрю тривали приблизно п'ять місяців.