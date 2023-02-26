Старший брат Мадонны Энтони Чикконе умер в нищете (фото)

Энтони был старшим из семи братьев и сестер поп-дивы. Мужчина вырос в Детройте, страдал от алкоголизма и не принимал помощь от знаменитой сестры.

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Энтони Чикконе, старший брат знаменитой певицы Мадонны умер бездомным и в нищете в возрасте 66 лет. Певица не была с ним близка, но неоднократно предлагала помощь, от которой он отказывался. Об этом пишет Daily Mail.

О смерти Энтони сообщил Джо Хенри, зять Мадонны, который женат на ее сестре Мелани Чикконе.

"Мой зять, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул нас. Я знал его с 15 лет. Энтони был сложным персонажем. Но я любил его и понимал его лучше, чем иногда хотел показать", — написал Джо.

Энтони, как и его знаменитая сестра, вырос в пригороде Детройта. Рано пристрасился к наркотикам, в 1980-х он, как и Мадонна, жил в Нью-Йорке.

[ + – ] Мадонна в начале карьеры Фото: Getty Images

59-летняя Каролина Дженго, которая встречалась с ним в то время, описала его в положительном свете. "Он был заблудшей душой, пытающейся найти свой путь, но он был хорошим человеком. Он любил читать, и ему не нравилось, когда его называют "братом Мадонны", — женщина рассказала, что однажды на день рождения Энтони ему позвонила помощница Мадонны и спросила, сколько денег он хочет в подарок, Энтони был возмущен и отказался.

После он стал бездомным, страдал от алкоголизма, перебивался случайными заработками. В интервью 2011 года он рассказывал, что его семья от него отвернулась.

Мадонна знала о бедственном положении своего брата и неоднократно предлагала помощь, также говорила, что оплатит его лечение в реабилитационной клинике, но Энтони отказывался.

[ + – ] Брат Мадонны был бездомным и жил под мостом

"Моя семья отвернулась от меня, когда мне было тяжело. Ты думаешь, я сто раз не отвечал на этот вопрос — почему моя сестра мультимиллионерша, а я бездомный и живу на улице? Никогда не говори никогда. Это может случиться с каждым", — говорил он журналисту и признался, что его злит, когда некоторые считают забавным, что брат такой известной звезды в конечном итоге живет под мостом. Но он продолжал отказываться от ее помощи, предпочитая обедать в благотворительных столовых.

Чикконе, который утверждал, что когда-то работал рыбаком на Аляске, помощником фотографа в Нью-Йорке и разнорабочим на винограднике отца и мачехи, жаловался, что работает за пару долларов, собирая банки из мусорных баков. Впрочем, после лечения в 2017 году его дела пошли на лад.

[ + – ] Брат Мадонны Энтони Чикконе умер в нищете

Напомним, детство Мадонны было сложным. Ее мать умерла от рака в 30 лет, будучи беременной в шестой раз. Религиозный отец запрещал дочери выступать на сцене, а окончательно их отношения разладились, когда он вторично женился на домработнице. Всего у Мадонны семь братьев и сестер. Еще один сводный брат умер в младенчестве. Один из братьев, Кристофер, написал книгу о своей знаменитой сестре "Жизнь с моей сестрой Мадонной". Она была опубликована в 2008 году против ее воли. И, как говорила сама певица, "навредила ее репутации".

А старшие братья: Мартин и Энтони, согласно воспоминаниям Мадонны, все детство издевались над нею, рано начали пить и принимать наркотики.

Напомним, недавно Мадонну бросил ее бойфренд Эндрю Дарнелл. Отношения 64-летней поп-дивы и 23-летнего Эндрю продолжались около пяти месяцев.