Мадонну бросил младший на 41 год бойфренд, — СМИ

Пара была вместе в течение пяти месяцев, однако избранник звезды нашел себе младшую возлюбленную.

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64-летняя американская певица Мадонна разошлась со своим 23-летним бойфрендом. Об этом сообщает Page Six.

Избранник поп-дивы Эндрю Дарнелл нашел себе младшую возлюбленную. Романтические отношения пары с разницей в возрасте 41 года продолжались около пяти месяцев.

Сама Мадонна адекватно восприняла известие о разрыве, однако сейчас она переживает общий кризис в жизни, о чем рассказывают инсайдеры.

"Это было просто несколько временное, поэтому ее сердце не разбито. Просто это произошло не в самое лучшее время. У него небольшой кризис уверенности в себе, и от этого легче не стало. Ей было очень весело с Эндрю, но это никогда не было любовью или чем-то еще", — отметил источник издания.

[ + – ] Мадонна и Эндрю Дарнелл Фото: Andrew Darnell/Instagram

До этого эпатажной артистке приписывали роман с известным фотографом Рикардо Гомесом. Пару несколько раз замечали на свиданиях.

Также в 2022 году звезда сцены разошлась с гораздо младшим ее танцовщиком Ахламаликом Уильямсом после 3-летних романтических отношений. Сразу после этого Мадонну стали замечать в компаниях разных мужчин, хотя официально о своих отношениях певица не говорит.

[ + – ] Мадонна и Эндрю Дарнелл

Напомним, 64-летняя Мадонна призналась, что сделала пластическую операцию.

Также Фокус писал о реакции Мадонны на критику ее внешности после внезапного появления на "Грэмми-2023".